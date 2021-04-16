Россия попросит 10 американских дипломатов покинуть страну

Кроме того, по словам главы МИД РФ, Россия объявит санкции в отношении восьми сотрудников правительства США, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Россия попросит десятерых американских дипломатов покинуть страну в отместку за изгнание Вашингтоном такого же количества российских дипломатов за предполагаемую злонамеренную деятельность, осуществленную Москвой, сообщило в пятницу агентство «Рейтер» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В пятницу министр Лавров, выступая на пресс-конференции со своим сербским коллегой, изложил ответ России на новый раунд санкций.

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», — сказал он.

Помимо высылки 10 американских дипломатов, Лавров добавил, что Москва внесет восьмерых представителей правительства США в санкционный список и прекратит деятельность в России американских фондов и неправительственных организаций, которые, по мнению Кремля, вмешиваются во внутренние дела страны.

«Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список», – заявил Лавров.

В санкционный список, опубликованный чуть позже в пятницу на сайте МИД РФ, были внесены генеральный прокурор Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, а также бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

Глава МИД РФ сказал, что Россия также рассматривает другие возможные «болезненные» меры, направленные на деятельность американского бизнеса в России.

В четверг американская администрация ввела целый ряд санкций в отношении России, включая ограничения, касающиеся рынка российского суверенного долга, чтобы наказать Москву за вмешательство в прошлогодние выборы в США, кибератаки, запугивание Украины и другие злонамеренные действия.

Россия отрицает все обвинения, выдвинутые Соединенными Штатами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в пятницу назвал санкции США «неприемлемыми», даже несмотря на то, что они оставляют дверь открытой для диалога.

Президент Джо Байден в четверг призвал к снижению напряженности в отношениях с Россией, и заявил, что Белому дому и Кремлю жизненно важно поддерживать открытыми коммуникационные линии.