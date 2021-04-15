Home Видео “Я объявляю голодовку в солидарность с Навальным” ВидеоНовостиЖизньЗдоровьеИнтервьюИнтересные новостиСтатьиЭксклюзив “Я объявляю голодовку в солидарность с Навальным” Apr 15, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Русскоязычная активистка Скарлетт Охременко, трансгендер о БЛМ, Антифа, политике Трампа, Байдена и заключении Навального ПО ТЕМЕ Администрация Байдена объявила о серии новых санкций против России Байден предложил Путину встретиться Байден побеседовал по телефону с Путиным