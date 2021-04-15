Под их действие подпадает более 30 российских структур, передает Русская служба «Голоса Америки» из Вашингтона.

Администрация Байдена объявила о серии новых санкций против России в ответ на недавние злонамеренные действия Москвы, в частности – кампанию кибершпионажа, направленную против фирмы SolarWinds, вмешательство России в президентские выборы, а также концентрацию российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Под действие санкций подпадает более 30 российских структур; речь идет также о выдворении, как минимум, 10 россиян из США. В их число входят сотрудники разведслужб и дипломаты.

Как сообщается в заявлении Министерства финансов, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло масштабные меры в отношении 16 юридических и 16 физических лиц, которые участвовали в попытках повлиять на президентские выборы в США 2020 года по указанию российских властей.

«Министерство финансов будет принимать меры в отношении российских лидеров, чиновников, спецслужб и их марионеток, которые пытаются вмешиваться в избирательный процесс в США или подрывать демократию в США, – заявила минист финансов Джанет Йеллен. – Это начало новой кампании против злонамеренного поведения России».

В частности, под санкции попали несколько СМИ, которые контролируются российскими спецслужбами и играют ключевую роль в российской кампании распространения дезинформации: информагентства SouthFront, NewsFront и «Инфорос» и онлайн-журнал «Фонд стратегической культуры».

В санкционный список также попали компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным: «Транс Логистик» и «Юниджет».

Санкции коснулись и шести российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограммам российских спецслужб.

Также вводятся санкции в отношении Константина Килимника – российского и украинского политического консультанта, который является агентом российских спецслужб и осуществляет операции влияния от их имени.

Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список пять физических и три юридических лица, связанных с оккупацией Крыма и серьезными нарушениями прав человека в отношении местного населения.

«Эти действия, предпринятые в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, демонстрируют твердое намерение международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма», – заявила директор OFAC Андреа Гаки.

«Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину перед лицом односторонних провокаций со стороны России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также отмечает, что Россия должна немедленного прекратить наращивание военной мощи и провокационную риторику», – заявляют в Белом доме.

В частности, под санкции попали организации, участвовавшие в строительстве моста через Керченский пролив, которое мировое сообщество осудило как нарушение суверенитета Беларуси: «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск». В санкционный список также попал Леонид Рыженькин – глава строительной компании «Мостотрест», которая вложила более 1,9 миллиарда долларов в строительство Керченского моста.

Также вводятся санкции в отношении Симферопольского СИЗО-1, где совершаются многочисленные нарушения прав человека в отношении украинских граждан.

В связи с участием в оккупации Крыма в санкционный список включены министр имущественных и земельных отношений так называемой Республики Крым Лариса Кулинич, глава крымского МВД Павел Каранда, глава регионального управления ФСБ Леонид Михальчук и глава управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Терентьев.

С июня 2021 года вводится в действие указ, запрещающий финансовым институтам США приобретать облигации в рублях и иных валютах, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 года.

По данным Reuters, запрет распространяется только на первичные рынки.

Кроме того, в четверг президент Джо Байден издает указ, позволяющий правительству США вводить санкции в отношении любого сектора российской экономики.

«Этот указ демонстрирует, что что Соединенные Штаты будут принимать стратегически и экономически значимые ответные меры в отношении России, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие действия на международном уровне», – подчеркивают в Белом доме.

Уведомляя Конгресс о принятии этого указа, Байден заявил: «Я пришел к выводу, что указанная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации – в частности, попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократические институты Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; проведение злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства; экстерриториальное преследование диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств, – представляют собой экстраординарную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов».

Напомним, что в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Байден подчеркнул, что США будут действовать твердо, защищая свои национальные интересы.

В пресс-релизе Белого дома отмечается: «Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не считаем, что следует продолжать движение по негативной траектории. Однако мы также ясно дали понять – публично и в частном порядке, – что мы будем защищать наши национальные интересы и принимать меры в ответ на действия российского правительства, призванные причинить нам вред».

В ходе состоявшегося в среду брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что целью звонка было указать, что действия Москвы не останутся без последствий.

Тем временем Белый дом сообщил, что представители американских служб безопасности обнародуют подробности о том, какими уязвимостями в программном обеспечении воспользовались российские хакеры и какие шаги необходимо предпринять для защиты от подобных атак.

Американское разведсообщество официально заявляет, что за атаками с использованием платформы SolarWinds Orion стояла хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки (СВР).

Агентство по национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Федеральное бюро расследований в четверг представляют информационный бюллетень, в котором рассказываются конкретные подробности об уязвимостях программного обеспечения, которые СВР использует для получения доступа к компьютерным устройствам и сетям. В рекомендациях также описаны конкретные шаги, которые можно предпринять для выявления и защиты от злонамеренной киберактивности СВР.

Как заявляют в Белом доме, пример SolarWinds демонстрирует масштаб угрозы, которую представляют российские хакеры для инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и услуг, поэтому правительство США рассматривает возможность принятия дополнительных мер для защиты от этого сектора от дальнейших злонамеренных действий России.

«Соединенные Штаты продолжают подчеркивать важность открытого, функционально совместимого, безопасного и надежного Интернета. Действия России противоречат этой цели, которую разделяют многие наши союзники и партнеры», – подчеркивается в заявлении Белого дома.

В интересах укрепления коллективной кибербезопасности разработаны две инициативы. Одна из них нацелена на продвижение ответственного государственного поведения в киберпространстве с помощью организации уникального курса по политическим и техническим аспектам публичного установления ответственности за киберинциденты.

В рамках второй инициативы планируется вовлечь больше союзников в планирование учений CYBER FLAG 21-1, которые нацелены на повышение оборонного потенциала в киберпространстве. Эти учения помогут США и их союзникам более эффективно реагировать на злонамеренные действия в киберпространстве.

Администрация США также реагирует на сообщения о том, что Россия поощряет атаки талибов на американских военных в Афганистане. «Учитывая деликатность этого вопроса, который затрагивает безопасность и благополучие наших вооруженных сил, он решается через дипломатические, военные и разведывательные каналы. Безопасность и благополучие американских военнослужащих, а также наших союзников и партнеров является безусловным приоритетом Соединенных Штатов», – говорится в пресс-релизе Белого дома.