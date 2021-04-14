Разведка США считает, что Россия продолжит попытки подорвать американское влияние

Разведсообщество США оценило угрозы, исходящие от России, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Россия будет и дальше пытаться подорвать влияние США, развивать новые партнерские связи, ослаблять западные альянсы и демонстрировать свою способность определять ход глобальных событий в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке.

Это предупреждение содержится в ежегодной «Оценке глобальных угроз», обнародованной американским разведсообществом.

«По нашим оценкам, Москва будет использовать целый ряд инструментов, особенно кампании влияния, разведку и сотрудничество в области борьбы с терроризмом, военную помощь и совместные учения, наемнические операции, убийства и продажи оружия, для продвижения своих интересов или подрыва интересов США и их союзников», – говорится в докладе.

«Мы ожидаем, что Москва будет вмешиваться в кризисы, если на карту будут поставлены российские интересы, если она может превратить вакуум власти в возможности, или когда ожидаемые издержки от ее действий будут низкими. – отмечается в документе. – Россия, вероятно, продолжит расширять свое глобальное присутствие в военной сфере, в области разведки, безопасности, торговли и энергетики, налаживать партнерские отношения как с союзниками, так и противниками США (в первую очередь это касается растущего стратегического сотрудничества с Китаем), для достижения своих целей».

Вот некоторые выводы, к которым, согласно докладу, пришла американская разведка.

– ФСБ организовала убийство чеченского сепаратиста в берлинском парке в 2019 году и попыталась убить оппозиционного активиста Алексея Навального на территории России в 2020 году с помощью химического агента четвертого поколения.

– В бывшем Советском Союзе Москва имеет все возможности для усиления своей роли на Кавказе, вмешательства в Беларуси и продолжения усилий по дестабилизации в отношении Украины, пока переговоры об урегулировании остаются в тупике, а боевые действия на низовом уровне продолжаются.

– США ожидают, что военная позиция и поведение Москвы, включая военную модернизацию, применение военной силы и интеграцию информационной войны, бросят вызов интересам США и их союзников.

– Москва обладает необходимыми средствами для развертывания сил в стратегически важных районах, но чем дальше они находятся от России, тем менее вероятно, что она сможет вести интенсивные боевые действия.

– Россия создает крупный, многообразный и современный набор нестратегических систем, способных доставлять ядерные или обычные боеголовки, потому что Москва считает, что такие системы предлагают возможности для сдерживания противников, контроля над эскалацией потенциальных враждебных действий и противодействия войскам США и их союзников вблизи их границ.

– Москва почти наверняка видит в американских выборах возможность попытаться подорвать глобальные позиции США, посеять разногласия внутри США, повлиять на принятие решений в США и поколебать американских избирателей. Москва проводила операции влияния на выборы в США в 2016, 2018 и 2020 годах.