Об этом радио «Свобода» сообщает со ссылкой на жену адвоката – Алену Денисавец. По информации радиостанции, Юрас Зянкович находился в командировке в Европе.

«В России он был, по сути, украден из гостиницы Nordic Rooms в Москве. Его задержали 11 апреля, но я узнала об этом только вчера. Мне удалось пообщаться с менеджером отеля. По его словам, сотрудник гостиницы видел из окна, как люди в штатском “скрутили” Юраса и задержали его. Они сказали, что задержанный подозревается в терроризме. Сообщается, что неизвестные являются представителями спецслужб», – рассказала «Свободе» Алена Денисавец.

Практикующий в США адвокат Юрась Зенкович находится в СИЗО КГБ в Минске. В чем конкретно обвиняют Федуту и Зенковича, пока не понятно, сообщает телеканал “Настоящее время”.

О том, что Зенковича задержали белорусские спецслужбы в Москве, его супруге сообщил также государственный адвокат Павел Ульянцев. Он связался с Еленой для того, чтобы она оплатила его услуги. “Я сказала: вы понимаете, что белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну, похищают людей? Он ответил, что не может со мной об этом говорить”, – рассказала Денисовец.

Юрась Зенкович до эмиграции был одним из региональных лидеров Партии БНФ (Белорусский народный фронт, ее главу Григория Костусева КГБ задержал накануне), депутатом Минского районного и Ждановичского сельского советов, работал журналистом в белорусских и зарубежных изданиях.

Кроме того, по информации “Настоящего времени”, на днях в Москве КГБ Беларуси задержан белорусский политолог Александр Федута.