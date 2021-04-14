Столкновения в Миннесоте в связи с гибелью афроамериканца продолжились третью ночь

Демонстранты собрались, несмотря на объявленный комендантский час, Служба новостей «Голоса Америки».

В Миннесоте прошла третья ночь столкновений между полицией и демонстрантами, после того как офицер полиции выстрелила в 20-летнего афроамериканца, когда его автомобиль был остановлен для проверки.

Власти ввели комендантский час после 22 часов в Миннеаполисе и его пригородах, чтобы удержать людей от выхода на улицы.

Тем не менее, сотни людей собрались у полицейского управления в Бруклин-Центре, призывая к справедливости в этом деле.

Полиция приказала толпе разойтись, и в ходе последующих столкновений демонстранты бросали различные предметы в полицейских, а те применяли светошумовые и газовые гранаты.

Протесты начались вечером в воскресенье, после того как офицер полиции Ким Поттер выстрелила в Данте Райта.

Медеэксперт округа Хеннепин установил, что Райт умер от огнестрельного ранения в грудь и классифицировал способ смерти как убийство.