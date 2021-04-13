Байден предложил Путину встретиться

Американские эксперты оценивают вероятность и полезность такой встречи на высшем уровне, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден во вторник побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвав Россию снизить напряженность, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как сообщается в официальном заявлении Белого дома, Байден выразил обеспокоенность по поводу наращивания российских сил в оккупированном Крыму и на границе с Украиной.

Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать «твердо», защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие, как кибератаки и вмешательство в выборы.

Он также подтвердил, что стремится выстроить стабильные и предсказуемые отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил Путину провести саммит в ближайшие месяцы в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр проблем, с которыми сталкиваются США и Россия.

Согласно пресс-релизу Белого дома, двое лидеров обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России поддерживать стратегический диалог о вопросах контроля над вооружениями и проблемах в сфере безопасности, продолжая усилия, благодаря которым был продлен срок действия Договора СНВ-III.