Лайф-хак: бесплатное жилье в Сакраменто + $75 в день наличкой

Риэлторы из региона Сакраменто говорят, что табличка на доме “Продается”, возможно, является приглашением для скваттеров и грабителей, поэтому они начали и искать решение этой проблемы и стали нанимать няню для дома.

Фото: CBS

Как сообщает CBS13, они поговорили с риэлтором Самантой Тов, которая рассказала, что она заметил рост числа людей, врывающихся в дома, которые она пытается продать. Эти люди взламывают входные двери, гараж, воруют технику. Риэлтор заполняла много заявлений в полицию о кражах со взломом, но теперь она нанимает людей – нянек для домов, чтобы те пожили в пустующих домах. Таким образом эти няни препятствуют проникновению посторонних людей.

По словам Саманты, “няни – это обычно одинокие люди, у которых на самом деле нет дома, они живут в рюкзаке, и у них будет самодельный гамак”. За услуги няни для дома платят продавцы этого дома. Как говорит Саманта, “мы привозим им еду и воду. Утром мы приносим им завтрак и обед”.

Как отмечает, CBS13 няни для дома зарабатывают около $75 в день. Они ходят из дома в дом с рюкзаком, и им не нужно платить за жилье.