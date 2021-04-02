Нью-Йорк вводит COVID-паспорта

Согласно заявлению губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, в штате запускают бесплатную программу Excelsior Pass. Программа создана с использованием современных технологий для подтверждения отрицательного теста на коронавирус, на наличие антител к нему или пройденной вакцинации. Считается, что введение Excelsior Pass ускорит процесс возобновления работы бизнесов и площадок для проведения мероприятий, что, в свою очередь поможет возродить развлекательную и туристическую отрасли, понесшим наибольшие потери из-за COVID-19.

Нью-Йорк стал первым штатом в США, который вводит подобные паспорта. Предварительно были проведены тестирования, в которых приняло участие более тысячи жителей Нью-Йорка. Приложение работает как для Android, так и для iOS. Использовать Excelsior Pass смогут даже люди, не имеющие смартфон. Приложение работает на разных языках и имеет удобный интерфейс.

Работа COVID-паспорта устроена по принципу работы посадочных талонов авиакомпаний: его можно предъявлять в электронном формате или можно распечатать на бумажном носителе. При помощи приложения Excelsior Pass Wallet COVID-паспорта можно сохранить на смартфоне.

У каждого паспорта есть индивидуальный QR-код, который можно сканировать при помощи специального приложения. По заверениям властей, владельцам COVID-паспортов не стоит бояться утечки персональных данных – вся информация строго конфиденциальна и надежно защищена.