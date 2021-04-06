Демократы в Сенате намерены внести изменения в налоговую реформу Трампа

Сенаторы намерены внести изменения в положения закона 2017 года, регулирующего порядок налогообложения доходов компаний за рубежом, сообщает во вторник Русская служба «Голоса Америки».

Ведущие демократы в Финансовом комитете Сената в понедельник предложили внести серьезные изменения в налоговую реформу бывшего президента Трампа 2017 года, чтобы устранить то, что, по их словам, является стимулом для компаний переносить операции за границу и переводить прибыль в страны, предоставляющих налоговое убежище.

Некоторые элементы плана, предложенные сенаторами-демократами Роном Уайденом, Шерродом Брауном и Марком Уорнером, похожи на предложения по повышению корпоративных налогов, объявленными на прошлой неделе президентом Джо Байденом для финансирования инвестиций в инфраструктуру США на сумму 2 триллиона долларов.

Сенаторы намерены внести изменения в положения закона 2017 года, которые регулируют порядок налогообложения доходов компаний за рубежом. Закон регламентирует возврат отложенного оффшорного дохода компаний в Соединенные Штаты по более низким налоговым ставкам, где эту прибыль можно было инвестировать в создание рабочих мест. Но на практике, по словам демократов, закон создал новые стимулы для компаний инвестировать больше за рубежом, чтобы иметь возможность воспользоваться льготами.

«Многие компании даже не вернули прибыль. Те, которые это сделали, потратили большую часть прибыли на обратный выкуп акций», – заявил сенатор Уорнер журналистам во время телеконференции.

План демократов не отменяет эти налоги, а изменяет их, чтобы уравнять их ставки и приблизить их к основной корпоративной ставке. Кроме того, план создаст новые стимулы для инвестиций в исследования и рабочие места в штаб-квартирах компаний в Соединенных Штатах.

Предложение, вероятно, столкнется с сильной оппозицией со стороны республиканцев, которые раскритиковали план Байдена отказаться от принятых ими законодательных достижений эпохи Трампа, поскольку они ставят американские компании в невыгодное положение с точки зрения конкуренции. Для принятия необходимых изменений достаточно 50 голосов.

Предлагаемые изменения также восстановят налоговые льготы для внутренних инвестиций в экологически чистую энергию и в общины с низкими доходами, добавив при этом более высокую ставку.

План Байдена включает повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%, а также утверждение минимального глобального налога, который будет согласован с другими крупными экономиками.

Сенатор Уайден считает, что такой глобальный минимальный корпоративный налог, предусмотренный планом Байдена, может работать вместе с реформами, предложенными сенаторами-демократами, при условии, что министр финансов Джанет Йеллен сможет добиться «хорошего многонационального соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития».

В понедельник Йеллен призвала к установлению минимального глобального налога во время своих первых весенних встреч с Международным валютным фондом и Всемирным банком в качестве министра финансов США.

Что касается требования со стороны коллеги-сенатора-демократа Джо Манчина о 25% ставке корпоративного налога, Уайден, председатель финансового комитета, сказал, что окончательная ставка будет результатом обсуждений внутри фракции демократов и комитета. Уайден также сказал, что, по его мнению, все демократы Сената поддержат предложения по международной налоговой реформе.