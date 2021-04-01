Байден: модернизация инфраструктуры – это миллионы новых рабочих мест

Президент заявил об этом, представляя в Пенсильвании инфраструктурную программу стоимостью 2 триллиона долларов, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден объявил в среду о реализации масштабной инфраструктурной программы стоимостью 2 триллиона долларов, которая, по его словам, создаст миллионы рабочих мест, оживит экономику США и поможет Вашингтону конкурировать с Китаем. Президент представил свой план во время посещения Питтсбурга в штате Пенсильвания.

«Это крупнейшие инвестиции в американские рабочие места со времен Второй мировой войны. (Реализация плана) создаст миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – подчеркнул президент.

По его словам, Соединенные Штаты «не могут откладывать ни минуты», чтобы приступить к восстановлению своей инфраструктуры. Кроме того, инвестиционный план развития инфраструктуры, как подчеркнул президент, поможет США «выиграть глобальную конкуренцию» с Китаем.

«Это уникальные инвестиции в Америку, отличающиеся от всего, что мы видели или делали, – сказал Байден, выступая в Питтсбурге, – Это большой (план). Это смелый (план). И мы сможем его осуществить».

Байден предлагает профинансировать инфраструктурные проекты за счет изменения налогообложения для корпораций, в том числе повысить ставку корпоративного налога с 21 до 28 процентов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что администрация готова рассмотреть различные идеи о том, как финансировать пакет, но обеспокоенность состоянием национальной инфраструктуры разделяют представители всех флангов политического спектра.

Республиканцы в Конгрессе выражают несогласие с планом Байдена по повышению налогов, заявляя, что это нанесет ущерб американским трудящимся, замедлит экономический рост и сделает американские компании менее конкурентоспособными на мировом рынке.

Высокопоставленный представитель администрации, представивший обзор плана перед выступлением Байдена, сказал, что одна из основных задач инициативы – «сделать инфраструктуру будущего более устойчивой к изменениям климата» с помощью таких мер, как перевод автобусного парка на электрические двигатели и повышение доступности электромобилей для водителей.

Источник также рассказал, что Байден хочет изъять все свинцовые трубы из системы снабжения питьевой водой и расширить широкополосный доступ в Интернет.

Другая часть плана направлена на исследования и разработки в таких секторах, как аккумуляторы и полупроводники, а также на профессиональную подготовку специалистов для этих отраслей.

План также предусматривает ремонт автомобильных трасс и мостов, модернизацию портов, аэропортов и транспортных систем, обновление электросетей, строительство и ремонт жилых домов и коммерческих зданий, модернизацию школ и дошкольных учреждений и усовершенствование больниц для ветеранов.