Байден: более 80% учителей уже получили одну дозу вакцины

Президент рассказал о промежуточных итогах борьбы с пандемией коронавируса и предупредил, что опасная болезнь пока не побеждена, передает Русская служба «Голоса Америки».

Более 80% американских учителей и школьных работников получили к концу марта как минимум одну дозу вакцины против коронавируса, сообщил во вторник президент Джо Байден.

Байден сделал это заявление в Белом доме после посещения пункта вакцинации в Вирджинской духовной семинарии в Александрии, штат Вирджиния. Как и ожидалось, сегодня президент объявил, что с момента его вступления в должность в США распределено 150 миллионов вакцин, и сдвинул срок начала вакцинации для всех желающих почти на две недели вперед, до 19 апреля.

Джо Байден заявил, что каждый взрослый американец в возрасте 18 лет и старше начиная с 19 апреля будет иметь право на вакцинацию.

«Мы еще не пришли к финишу. У нас еще много работы… Мы все еще ведем гонку не на жизнь, а на смерть», – сказал президент, выступая в Белом доме.

«Больше не будет никаких запутанных правил», – сказал Байден.

Наряду с этим Байден предупредил, что он встревожен распространением новых вариантов коронавируса и ростом числа заражений. Пандемия все еще не закончилась, однако наличие вакцины означает, что она скоро может завершиться.

«Быстро сделайте (вакцинацию). Вот как мы собираемся победить (пандемию)», – заявил Байден.