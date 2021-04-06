В Госдепартаменте появился координатор по вопросам вакцинации в мире

Гейл Смит будет заниматься вопросами вакцины в глобальном масштабе, передает Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Гейл Смит, бывшего координатора Агентства США по международному развитию (USAID), которая помогала руководить ответными мерами администрации Обамы на вспышку лихорадки Эболы, координатором Глобального реагирования на COVID и сферы санитарно-эпидемиологической безопасности в Государственном департаменте.

В своем выступлении Энтони Блинкен отметил, что многие страны обращаются к США с просьбой увеличить поставки вакцины против COVID-19, и что Вашингтон прилагает к этому усилия.

«Мы уже одолжили вакцину нашим ближайшим соседям: Мексике и Канаде. Мы будем работать с международными партнерами над ее производством и поставками, чтобы гарантировать, что вакцины будет достаточно для всех и везде», – сказал Блинкен.

Соединенные Штаты, которые еще не разрешили использование вакцины AstraZeneca, заявили, что планируют отправить примерно 4 миллиона доз этой вакцины в Мексику и Канаду в рамках двусторонних соглашений. Вашингтон также объявил, что вместе с тремя своими ближайшими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе обязуется поставить до миллиарда доз вакцины по всей Азии к концу 2022 года.

Энтони Блинкен заявил, что Гейл Смит имеет опыт борьбы с глобальными кризисами в области здравоохранения, включая малярию, туберкулез и ВИЧ. Ранее она была генеральным директором ONE Campaign, всемирной организации, работающей над искоренением крайней бедности и предотвратимых болезней к 2030 году.

Выступая после Блинкена, Смит сказал, что «при наличии общей цели, науки, бдительности и лидерства» мир может победить любой вирус.

«Американское лидерство необходимо, и я абсолютно уверена, что мы сможем соответствовать требованиям», – добавила она.