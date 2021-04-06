Можно ли будет отказаться от карантина после массовой вакцинации?

Ученые из Сиднейского университета опубликовали математическую модель формирования коллективного иммунитета и удивились собственным выводам

Когда человечество, кажется, уже приближается к победе над коронавирусом, ученые из Сиднейского университета выступили с новым прогнозом. Карантин, маски и социальное дистанцирование могут остаться с нами еще продолжительное время. Все дело – в том, как проходит вакцинация от коронавируса, и какие вакцины при этом используются.

Исследование было основано на математических прогнозах. Ученые, ранее смоделировавшие карту распространения COVID-19 в Австралии, изучили, сколько времени потребуется на формирование коллективного иммунитета в зависимости от процента вакцинированного населения. Выводы оказались неожиданными.

В частности, так называемый «гибридный подход» – когда население вакцинировали препаратами разной эффективности, например, Pfizer и AstraZeneca – не приведет к появлению коллективного иммунитета даже при гипотетической вакцинации девяноста и более процентов населения.

«Миллионы человек все равно остаются уязвимыми. По нашим расчетам, до них будут доходить волны будущей инфекции», – говорит в беседе с Русской службой «Голоса Америки» профессор Сиднейского университета Михаил Прокопенко.

Исследователи приводят в пример Австралию, где власти вакцинируют людей как вакциной Pfizer c доказанной эффективностью свыше 90%, так и AstraZeneca, эффективность которой составляет около 75%.

«У AstraZeneca характеристики с точки зрения предотвращения именно тяжёлой формы заболевания, и защита от смерти, они тоже довольно-таки высоки и сравнимы c Pfizer, чуть меньше, может быть. Но с точки зрения именно эффективности предотвращения дальнейшего заражения, эти оценки всё-таки ниже, – объясняет Прокопенко. – Поэтому при гибридном варианте, когда большая часть населения вакцинируется менее эффективной вакциной с точки зрения предотвращения распространения коронавируса, коллективный иммунитет не достигается».

Ученые объяснили это тем, что число людей, не охваченных вакцинацией, статистически оказывается слишком велико, чтобы перекрыть каналы прямой передачи возбудителя коронавируса от человека к человеку, необходимых для формирования коллективного иммунитета.

«При этом 90% вакцинированных — это очень оптимистическая оценка, учитывая то, около 20% населения вакцинироваться не хотят в принципе», – замечает эксперт.

Важным и до конца неизученным фактором, который следует учитывать при вакцинации, является роль детей в распространении COVID-19.

«Среди тех, кто не получил вакцину, будет большая пропорция детей. Это как раз-таки демонстрирует одну из причин, почему коллективный иммунитет не будет достижим. Потому что инфекция, заражение будет все равно передаваться через детей. Они-то сами не будут, может быть, симптоматику выражать, но процесс распространения будет продолжаться. И вот те невакцинированные взрослые, которых всё равно будут миллионы, они будут заражаться», –рассуждает собеседник «Голоса Америки».

Из исследования также можно сделать вывод, что страны, которые вакцинируют людей вакцинами одного типа с высокой эффективностью, быстрее смогут прервать цепочку распространения коронавируса.

«Наше исследование было основано на демографии Австралии. Но какие-то уроки можно извлечь и более обобщенные. Так что те страны, которые используют самые эффективные вакцины, как Pfizer, Moderna, включая Соединенные Штаты, Израиль, Новую Зеландию – у меня больше уверенности в том, что коллективный иммунитет в этих странах всё-таки будет достигнут.

При этом вакцинация от коронавируса – даже менее эффективными вакцинами – значительно сокращает распространение заболевания, следует из опубликованной научной работы. По данным исследования, в случае вакцинации 90% населения, социальную дистанцию и карантин придется сохранять 30–40% жителей, что значительно снизит нагрузку на и без того ослабленную коронавирусом экономику.

Математическое моделирование также демонстрирует, что, если отказаться от социального дистанцирования и карантина до формирования коллективного иммунитета, новые вспышки COVID-19 неизбежны.

Алексей Горбачев, VOA