Верховный суд отменил решение, которое признавало Трампа виновным в нарушении свободы слова

Верховный суд США в понедельник отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому Дональд Трамп признавался виновным в нарушении первой поправки к Конституции США, закрепляющей свободу слова. Верховный суд объяснил, что отверг дело из-за того, что Трамп уже не является президентом и это дело не актуально. Об этом сообщает Голос Америки.

В 2017 году Дональд Трамп, являющийся тогда президентом США, заблокировал на своем Twitter аккаунты семи человек, которые в поношении него высказывались критически. Поэтому от имени этих лиц адвокаты Института первой поправки при Колумбийском университете подали против Трампа групповой иск. Обвинение утверждало, что аккаунт президента Трампа “функционирует как официальный источник новостей и информации о правительстве и является форумом для разговора и о президенте”.

Окружной суд тогда постановил, что блокирование президентом этих авторов нарушило их права, закрепленные первой поправкой к Конституции, поскольку оно исключило их из публичного форума за их позицию. Это решение было поддержано позже апелляционным судом.

Тогдашний чиновник администрации Джефф Уолл подал дело в Верховный суд, утверждая, что аккаунт Трампа является частным. Уолл настаивал, что решение суда низшей инстанции “размывает границу между государственными действиями и частной поведением”. После пожизненного блокирования Twitter аккаунта Дональда Трампа за нарушение правил платформы во время штурма Капитолия, Уолл попросил Верховный суд отбросить дело и отменить решения судов низших инстанций.

Судья Верховного суда Клэренс Томас в своем отдельном комментарии по делу выразил обеспокоенность, что устранение Трампа с Twitter отражает “уровень силы, сосредоточилась в руках технологических компаний, вопрос, который суд скоро рассмотреть”.

“Twitter запретил Трампу не только общаться с несколькими пользователями, они [Twitter] устранили его с платформы, таким образом запретив всем пользователям видеть его сообщения”.

В Институте Первой поправки заявили, что хотели бы, чтобы Верховный суд оставил в силе решения судов низшей инстанции. Вместе с тем, они заверили, что это дело будет иметь значительное влияние.

“Мы довольны тем, чего мы добились в этом процессе – не просто заставив президента разблокировать наших клиентов и десятки других в его аккаунте в Twitter, а также установив прецедент, которым воспользовались другие суды, чтобы промешать другим государственным чиновникам заглушать критиков в их социальных медиа,” – заявила адвокат Кэти фалового.