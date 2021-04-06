Байден объявил неделю памяти жертв Холокоста

Президент заявил, что люди, пережившие Холокост, «являются воплощением необыкновенной стойкости», подчеркнув вместе с тем, что многие из них нуждаются в поддержке, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден объявил неделю с 4 по 11 апреля неделей, посвященной памяти жертв Холокоста. Об этом говорится в президентской прокламации, обнародованной в воскресенье. На эту неделю выпадает День памяти Катастрофы (Йом ха-Шоа), который отмечается в Израиле.

«В Йом ха-Шоа… мы выражаем солидарность с евреями в Америке, Израиле и во всем мире, вспоминая и размышляя об ужасах Холокоста», – говорится в прокламации Байдена.

Президент напомнил, что нацисты и их пособники систематически уничтожили шесть миллионов евреев, а также миллионы других ни в чем не повинных жертв – рома и синти, славян, инвалидов, представителей сообщества ЛГБТК+ и других.

«Мы вспоминаем о потерянных драгоценных жизнях, размышляем о непостижимой ране, нанесенной человечеству, скорбим о разрушенных и рассеянных общинах», – заявил президент.

Эти дни также посвящены чествованию людей, переживших Холокост, некоторые из которых еще живы и «являются воплощением необыкновенной стойкости после всех этих лет», отметил Байден.

Президент поделился воспоминаниями о том, как он узнал об этой трагедии.

«Я… узнал об ужасах Холокоста от моего отца, когда я рос, и стремился передать эту историю своим детям и внукам. Я возил их в Дахау, чтобы они могли сами увидеть, что там произошло, и внушить им необходимость выступать всякий раз, когда они становятся свидетелями антисемитизма или любой формы этнической или религиозной ненависти, расизма, гомофобии или ксенофобии», – говорится в прокламации.

«Пережившие Холокост вдохновляют каждого из нас, – отметил Байден. – Тем не менее, они продолжают жить с уникальными психическими и физическими шрамами, полученными в результате немыслимой травмы Холокоста; при этом многие выжившие живут в Соединенных Штатах в бедности».

«Наш моральный долг – признать боль, которую испытывают выжившие, поддержать их и сделать все, чтобы их воспоминания и опыт Холокоста не отрицались и не искажались, и чтобы уроки для всего человечества никогда не были забыты».