США первыми в мире вакцинировали 100 миллионов человек

Рост числа заражений коронавирусом в некоторых регионах может привести к четвертому всплеску заболеваемости в США, передает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация Байдена в пятницу достигла важного показателя – ко 2 апреля 100 миллионов жителей США получили как минимум одну дозу вакцины COVID-19.

Соединенные Штаты стали первой страной в мире, которой удалось добиться такого успеха в вакцинации. Однако в некоторых регионах США продолжает расти число случаи заражения COVID-19.

Ранее на этой неделе президент Джо Байден заявил, что в связи с ростом темпов вакцинации, к 19 апреля правом на вакцину будут обладать не менее 90% взрослых американцев. Ранее Байден обещал добиться этого показателя к 1 мая.

Однако во время брифинга рабочей группы по коронавирусу, который прошел в Белом доме ранее на этой неделе, глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Рошель Валенски предупредила об опасности того факта, что слишком много американцев перестают соблюдать ограничения, связанные с COVID-19.