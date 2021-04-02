Байден в разговоре с Зеленским подтвердил «неизменную поддержку» суверенитета Украины

Президент США, в телефонном разговоре, подчеркнул, что его администрация готова к активизации стратегического партнерства между странами, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Джо Байденом, сообщили в пятницу утром в пресс-службе Белого дома.

Ранее о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским агентству «Рейтер» сообщил источник в администрации украинского президента.

Как подчеркивается в сообщении Белого дома, президент Байден «подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

Байден подтвердил, что его администрация по-прежнему готова к активизации стратегического партнерства между двумя странами и поддерживает план украинского президента Зеленского по борьбе с коррупцией и по проведению реформ. Собеседники согласились, что эти реформы имеют центральное значение для «евроатлантических устремлений Украины».

Кроме того, как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

В четверг министр обороны США Ллойд Остин также провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Тараном и «осудил недавнюю эскалацию агрессивных и провокационных действий России на востоке Украины».

В среду госсекретарь Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Донбассе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Собеседники отметили, что Россия продолжает систематически обострять ситуацию на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.