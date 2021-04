В округе Йоло появился русскоязычный портал поддержки детей и семей

Совет по Предотвращению жестокого обращения с детьми округа Йоло запускает новый веб-сайт, чтобы привлечь внимание общественности к поддержке детей и семей. Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили в администрации округа.

Апрель объявлен месяцем предотвращения жестокого oбращения с детьми и Совет по предотвращению жестокого обращения с детьми (CAPC) округа Йоло открывает новую программу “Сильные Семьи в Йоло”.

“Сильные Cемьи в Йоло” имеет сотни ресурсов и практических идей для всех в нашем сообществе – друзей, педагогов, владельцев бизнесов, родителей, представителей религиозных общин и т.п. Задача нового портала – поддержать детей и родителей в oкругe Йоло и помочь предотвратить жестокое обращение с детьми и пренебрежение родственниками. Этот веб-сайт также предлагает ресурсы для родителей и молодежи – тем, кто ищет помощи или поддержки.

В 2019 году Калифорнийский проект показателей благосостояния детей (CCWIP) сообщил, что 615 детей в округе Йоло стали жертвами жестокого обращения и/или пренебрежения. CAPC считает, что еще больше детей подвергались злоупотреблениям и/или игнорированию в 2020 году из-за повышенного стресса, вызванного пандемией COVID-19. Округ Йоло несет коллективную ответственность за то, чтобы дети в нашем сообществе были в безопасности и были здоровы, особенно в трудные времена.

«Предотвращение жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них – это проблема общества и мы все обязаны заботиться и защищать наших детей, чтобы помочь им стать здоровыми и процветающими взрослыми», – сказала Карлин Яковски, председатель CAPC. – Этот новый ресурс имеет большую ценность, поскольку поможет нашему сообществу больше узнать о признаках жестокого обращения с детьми и пренебрежении и даст детям и взрослым больше информации и уверенности в том, чтобы делиться проблемами. В целом, этот веб-сайт будет служить доступом к важной информации, ресурсам и поддержке тех в нашем сообществе, кто в ней больше всего нуждается».

Запуская програму “Сильные семьи в Йоло”, CAPC стремится обучить сообщество тому, что у каждого есть своя роль в поддержке детей и семей в предотвращении жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них.

Миссия CAPC округа Йоло состоит в том, чтобы искоренить жестокое обращение с детьми и пренебрежение заботой о них через укрепление семей и сообщество. Совместно с CAPC в направлении защиты прав детей сотрудничают такие агентства и организаций, как: Центры здоровья CommuniCare, Empower Yolo, First 5 Yolo, Multi-Disciplinary Interview Center, West Sacramento Police Department, Yolo County Children’s Alliance, Yolo County CASA, Yolo County District Attorney’s Office, Yolo County Health and Human Services Agency, Yolo County Office of Education и Yolo County Probation.