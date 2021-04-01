Оказание духовной и психосоциальной поддержки людям с COVID-19 на дому

Многие люди, которые заболевают или теряют члена семьи, хотят, чтобы их духовный лидер оказал им духовную поддержку. Во время пандемии COVID-19 самым безопасным способом оказания духовной и психологической поддержки является телефон, видео-связь или частные платформы чата в социальных сетях. Духовные лидеры могут молиться, делиться богословскими и библейскими размышлениями, а также делиться посланиями надежды.

Если необходима личная духовная поддержка, этот документ содержит рекомендации, которые помогут сделать это максимально безопасно.

  • Держитесь на расстоянии не менее 2 вытянутых рук (2 метра) от других людей, в том числе при раздаче еды или во время молитвы.
  • Носите защитную маску, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
  • Рассмотрите возможность встречи на улице, где легче держать людей на расстоянии друг от друга, и где есть большая циркуляция воздуха.

Если Вам необходимо войти в дом больного человека:

  • Мойте руки перед тем, как войти в дом и после выхода из дома; если визит длится несколько часов — чаще мойте руки, находясь в доме.
    • Тщательно мойте руки в течение 20 секунд, чтобы удалить опасные микробы.
    • Если вода и мыло недоступны, Вы можете использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта. Это поможет уберечь Вас от заражения или распространения COVID-19 в обществе.
  • Находясь в доме, откройте окна и двери, чтобы обеспечить естественную вентиляцию.
    • Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы)

Потратьте несколько минут на то, чтобы поговорить с другими членами семьи о том, как они могут минимизировать риск заражения COVID-19. Сообщите членам семьи, что человек с легкими симптомами в семье должен:

  • По возможности изолировать себя от других членов семьи.
  • Если нет возможности безопасно изолироваться от других, следуйте рекомендациям правительства по COVID-19, которые могут включать ношение маски или пребывание в общественном центре изоляции.

Во время посещения членов семьи:

  • Дайте надежду.
  • Во время молитвы за них лучше ни к кому не прикасаться, чтобы предотвратить риск заражения или распространения COVID-19.
  • Если у больного члена семьи проблемы с дыханием, боль в груди или спутанность сознания, необходимо позвонить на горячую линию COVID-19, обратиться в ближайшую клинику или вызвать скорую помощь.
  • Вымойте руки перед выходом из дома. Мойте руки до и после снятия маски. Мойте руки* в течение 20 секунд водой с мылом или разбавленным раствором хлора либо используйте антисептик для рук на спиртовой основе, чтобы предотвратить заражение COVID-19 или его распространение среди населения.

Контрольный список вещей, которые нужно проверить или взять с собой перед посещением людей на дому

  • Маска
  • Антисептик для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60 %
  • Бумажные салфетки
  • Домашняя аптечка:*pdf парацетамол, одноразовые перчатки, тряпочка для мытья, визитная карточка, дезинфицирующее средство, мыло, маска
  • Список местной информации и обновлений о COVID-19 (например, список центров изоляции)
  • Список доступных услуг социальной поддержки (например, телефонная линия для молитвы, общение по электронной почте, частная группа верующих в социальных сетях)
  • Список профилактических действий, на которые следует обратить внимание (см. ниже)

Профилактические действия, на которые следует обратить внимание во время личного посещения

  • Оставайтесь дома, если Вы заболели (кроме случаев, когда Вам необходима неотложная помощь по состоянию здоровья или медицинская помощь)
  • Надевайте маску (немедицинскую или тканевую маску для лица), если Вы выходите из дома или не можете изолировать себя от других членов семьи дома.
  • При кашле и чихании прикрывайтесь салфеткой или используйте внутреннюю сторону локтя. Немедленно выбросьте салфетку в мусорное ведро и вымойте руки
  • Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд
  • Протирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются
  • Максимально ограничьте тесные контакты в доме с другими людьми, которые больны, или у которых наблюдаются симптомы
    (держитесь на расстоянии не менее 2-х вытянутых рук или 2-х метров). Любой больной или инфицированный человек должен самоизолироваться, оставаясь в отдельной «комнате больного» или отдельном месте (если таковое имеется)
  • Вы несете ответственность за помощь в обеспечении безопасности своего сообщества, выполняя рекомендуемые профилактические меры:
    • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками, особенно к глазам, носу или рту
    • Владейте информацией и делитесь только фактами о COVID-19, а также помогайте предотвратить распространение слухов и стигмы в Вашем сообществе

Обратитесь в органы здравоохранения за информацией и рекомендациями о действиях сообщества, направленных на предотвращение и ограничение воздействия COVID-19.

 National Center for Immunization and Respiratory Diseases

ПО ТЕМЕ