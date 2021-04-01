Оказание духовной и психосоциальной поддержки людям с COVID-19 на дому

Многие люди, которые заболевают или теряют члена семьи, хотят, чтобы их духовный лидер оказал им духовную поддержку. Во время пандемии COVID-19 самым безопасным способом оказания духовной и психологической поддержки является телефон, видео-связь или частные платформы чата в социальных сетях. Духовные лидеры могут молиться, делиться богословскими и библейскими размышлениями, а также делиться посланиями надежды.
Если необходима личная духовная поддержка, этот документ содержит рекомендации, которые помогут сделать это максимально безопасно.
- Держитесь на расстоянии не менее 2 вытянутых рук (2 метра) от других людей, в том числе при раздаче еды или во время молитвы.
- Носите защитную маску, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
- Рассмотрите возможность встречи на улице, где легче держать людей на расстоянии друг от друга, и где есть большая циркуляция воздуха.
Если Вам необходимо войти в дом больного человека:
- Мойте руки перед тем, как войти в дом и после выхода из дома; если визит длится несколько часов — чаще мойте руки, находясь в доме.
- Тщательно мойте руки в течение 20 секунд, чтобы удалить опасные микробы.
- Если вода и мыло недоступны, Вы можете использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта. Это поможет уберечь Вас от заражения или распространения COVID-19 в обществе.
- Находясь в доме, откройте окна и двери, чтобы обеспечить естественную вентиляцию.
- Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы)
Потратьте несколько минут на то, чтобы поговорить с другими членами семьи о том, как они могут минимизировать риск заражения COVID-19. Сообщите членам семьи, что человек с легкими симптомами в семье должен:
- По возможности изолировать себя от других членов семьи.
- Если нет возможности безопасно изолироваться от других, следуйте рекомендациям правительства по COVID-19, которые могут включать ношение маски или пребывание в общественном центре изоляции.
Во время посещения членов семьи:
- Дайте надежду.
- Во время молитвы за них лучше ни к кому не прикасаться, чтобы предотвратить риск заражения или распространения COVID-19.
- Если у больного члена семьи проблемы с дыханием, боль в груди или спутанность сознания, необходимо позвонить на горячую линию COVID-19, обратиться в ближайшую клинику или вызвать скорую помощь.
- Вымойте руки перед выходом из дома. Мойте руки до и после снятия маски. Мойте руки* в течение 20 секунд водой с мылом или разбавленным раствором хлора либо используйте антисептик для рук на спиртовой основе, чтобы предотвратить заражение COVID-19 или его распространение среди населения.
Контрольный список вещей, которые нужно проверить или взять с собой перед посещением людей на дому
- Маска
- Антисептик для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60 %
- Бумажные салфетки
- Домашняя аптечка:*pdf парацетамол, одноразовые перчатки, тряпочка для мытья, визитная карточка, дезинфицирующее средство, мыло, маска
- Список местной информации и обновлений о COVID-19 (например, список центров изоляции)
- Список доступных услуг социальной поддержки (например, телефонная линия для молитвы, общение по электронной почте, частная группа верующих в социальных сетях)
- Список профилактических действий, на которые следует обратить внимание (см. ниже)
Профилактические действия, на которые следует обратить внимание во время личного посещения
- Оставайтесь дома, если Вы заболели (кроме случаев, когда Вам необходима неотложная помощь по состоянию здоровья или медицинская помощь)
- Надевайте маску (немедицинскую или тканевую маску для лица), если Вы выходите из дома или не можете изолировать себя от других членов семьи дома.
- При кашле и чихании прикрывайтесь салфеткой или используйте внутреннюю сторону локтя. Немедленно выбросьте салфетку в мусорное ведро и вымойте руки
- Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд
- Протирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются
- Максимально ограничьте тесные контакты в доме с другими людьми, которые больны, или у которых наблюдаются симптомы
(держитесь на расстоянии не менее 2-х вытянутых рук или 2-х метров). Любой больной или инфицированный человек должен самоизолироваться, оставаясь в отдельной «комнате больного» или отдельном месте (если таковое имеется)
- Вы несете ответственность за помощь в обеспечении безопасности своего сообщества, выполняя рекомендуемые профилактические меры:
- Не прикасайтесь к лицу немытыми руками, особенно к глазам, носу или рту
- Владейте информацией и делитесь только фактами о COVID-19, а также помогайте предотвратить распространение слухов и стигмы в Вашем сообществе
Обратитесь в органы здравоохранения за информацией и рекомендациями о действиях сообщества, направленных на предотвращение и ограничение воздействия COVID-19.
National Center for Immunization and Respiratory Diseases