Оказание духовной и психосоциальной поддержки людям с COVID-19 на дому

Многие люди, которые заболевают или теряют члена семьи, хотят, чтобы их духовный лидер оказал им духовную поддержку. Во время пандемии COVID-19 самым безопасным способом оказания духовной и психологической поддержки является телефон, видео-связь или частные платформы чата в социальных сетях. Духовные лидеры могут молиться, делиться богословскими и библейскими размышлениями, а также делиться посланиями надежды.

Если необходима личная духовная поддержка, этот документ содержит рекомендации, которые помогут сделать это максимально безопасно.

Держитесь на расстоянии не менее 2 вытянутых рук (2 метра) от других людей, в том числе при раздаче еды или во время молитвы.

Носите защитную маску, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Рассмотрите возможность встречи на улице, где легче держать людей на расстоянии друг от друга, и где есть большая циркуляция воздуха.

Если Вам необходимо войти в дом больного человека:

Мойте руки перед тем, как войти в дом и после выхода из дома; если визит длится несколько часов — чаще мойте руки, находясь в доме. Тщательно мойте руки в течение 20 секунд, чтобы удалить опасные микробы. Если вода и мыло недоступны, Вы можете использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта. Это поможет уберечь Вас от заражения или распространения COVID-19 в обществе.

Находясь в доме, откройте окна и двери, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы)



Потратьте несколько минут на то, чтобы поговорить с другими членами семьи о том, как они могут минимизировать риск заражения COVID-19. Сообщите членам семьи, что человек с легкими симптомами в семье должен:

По возможности изолировать себя от других членов семьи.

Если нет возможности безопасно изолироваться от других, следуйте рекомендациям правительства по COVID-19, которые могут включать ношение маски или пребывание в общественном центре изоляции.

Во время посещения членов семьи:

Дайте надежду.

Во время молитвы за них лучше ни к кому не прикасаться, чтобы предотвратить риск заражения или распространения COVID-19.

не прикасаться, чтобы предотвратить риск заражения или распространения COVID-19. Если у больного члена семьи проблемы с дыханием, боль в груди или спутанность сознания, необходимо позвонить на горячую линию COVID-19, обратиться в ближайшую клинику или вызвать скорую помощь.

Вымойте руки перед выходом из дома. Мойте руки до и после снятия маски. Мойте руки* в течение 20 секунд водой с мылом или разбавленным раствором хлора либо используйте антисептик для рук на спиртовой основе, чтобы предотвратить заражение COVID-19 или его распространение среди населения.

Контрольный список вещей, которые нужно проверить или взять с собой перед посещением людей на дому

Маска

Антисептик для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60 %

Бумажные салфетки

Домашняя аптечка:* pdf парацетамол, одноразовые перчатки, тряпочка для мытья, визитная карточка, дезинфицирующее средство, мыло, маска

pdf парацетамол, одноразовые перчатки, тряпочка для мытья, визитная карточка, дезинфицирующее средство, мыло, маска Список местной информации и обновлений о COVID-19 (например, список центров изоляции)

Список доступных услуг социальной поддержки (например, телефонная линия для молитвы, общение по электронной почте, частная группа верующих в социальных сетях)

Список профилактических действий, на которые следует обратить внимание (см. ниже)

Профилактические действия, на которые следует обратить внимание во время личного посещения

Оставайтесь дома, если Вы заболели (кроме случаев, когда Вам необходима неотложная помощь по состоянию здоровья или медицинская помощь)

Надевайте маску (немедицинскую или тканевую маску для лица), если Вы выходите из дома или не можете изолировать себя от других членов семьи дома.

При кашле и чихании прикрывайтесь салфеткой или используйте внутреннюю сторону локтя. Немедленно выбросьте салфетку в мусорное ведро и вымойте руки

Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд

Протирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются

Максимально ограничьте тесные контакты в доме с другими людьми, которые больны, или у которых наблюдаются симптомы

(держитесь на расстоянии не менее 2-х вытянутых рук или 2-х метров). Любой больной или инфицированный человек должен самоизолироваться, оставаясь в отдельной «комнате больного» или отдельном месте (если таковое имеется)

(держитесь на расстоянии не менее 2-х вытянутых рук или 2-х метров). Любой больной или инфицированный человек должен самоизолироваться, оставаясь в отдельной «комнате больного» или отдельном месте (если таковое имеется) Вы несете ответственность за помощь в обеспечении безопасности своего сообщества, выполняя рекомендуемые профилактические меры:

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками, особенно к глазам, носу или рту Владейте информацией и делитесь только фактами о COVID-19, а также помогайте предотвратить распространение слухов и стигмы в Вашем сообществе



Обратитесь в органы здравоохранения за информацией и рекомендациями о действиях сообщества, направленных на предотвращение и ограничение воздействия COVID-19.

National Center for Immunization and Respiratory Diseases