Россиянка, скрывавшаяся 3 года в церкви, может теперь претендовать на легализацию

Россиянка Ирида Кахтиранова, мать 3 детей, провела почти 3 года в убежище при религиозной организации Unitarian Society of Northampton and Florence из-за угрозы депортации. Теперь она может претендовать на легализацию, сообщает телеканал 22 News.

Она попала в убежище, когда ей грозила депортация в соответствии с иммиграционной политикой администрации Трампа, но с администрацией Байдена все изменилось – на этой неделе дело Кахтирновой было возобновлено Апелляционным советом по иммиграционным делам. Для Ириды это означало, что она наконец-то может свободно покинуть свое убежище и продолжить путь к получению законного статуса.

Ирида замужем за гражданином США, их дети рождались в Америке. В 2003 году она приехала в США из России и много лет проработала в ресторанах. Она оказалась одной из 50 иммигрантов без документов, которые искали убежища в молитвенных домах по всей стране после прихода к власти администрации Трампа.

Ирина сказала, что в четверг исполнилось 17 лет, как она встретила своего мужа, и они, наконец, отметят годовщину своей встречи вместе.