В декабре прошлого года в Унитарианской церкви Нортхэмптона и Флоренса в штате Массачусетс прошел концерт-бенефис в пользу 37-летней Ириды Кахтирановой, которая пытается избежать депортации из Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал 22News.

Мать троих детей, которые, как и ее муж, являются американскими гражданами, уже почти два года вынуждена скрываться в церкви после того, как иммиграционные власти отказали ей в предоставлении политического убежища и продлении пребывания в Соединенных Штатах.

Ирида мечтает получить американское гражданство и открыть собственный ресторан в Нортхэмптоне, который уже давно стал ее домом.

«Я чувствую себя частью местной общины и американкой, несмотря на свой иммиграционный статус», – сказала она.