Отец убил 5-летнего сына бейсбольной битой, сообщив 911, что “слышит голоса”

В Парме (Огайо) 25 марта 31-летний Мэтью Пономаренко (Matthew J. Ponomarenko) убил своего 5-летнего сына, страдающего аутизмом, Джакса Пономаренко (Jax Ponomarenko) бейсбольной битой.

Он позвонил 911 и сообщил диспетчеру о том, что сделал, аудиозапись звонка в службу экстренной помощи обнародована полицией. Также Мэтью сообщил диспетчеру, что он “слышит голоса”. Звонок в службу экстренной помощи закончился тем, что Пономаренко сообщил, что прибыли полицейские, он был арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По сообщению NYpost, Пономаренко недавно был выписан из психиатрического центра и не принимал лекарства, сообщил радиостанции дядя Джакса.

Как сообщают локальные СМИ, ранее, в 2017 году, семья Пономаренко попадала в поле зрения департамента по делам детей и семьи. Пресс-секретарь департамента Мэри Луиза Мэдиган сказала, что округ работал с семьей над родительскими навыками.

Как сообщает издание Cleveland, обвинения связаны с инцидентом 20 июля 2017 года, когда полиция обнаружила Пономаренко и его годовалого сына обнаженными возле бульвара Плезант-Лейк и Йорк-роуд. Мать Мэтью Пономаренко позвонила в полицию и сообщила, что у ее сына психическое расстройство, он ругается и бегает за людьми, которые проезжали мимо него. Согласно отчету полиции, он оставил Джакса посреди Йорк-роуд и кричал на случайных людей. Позже Мэтью Пономаренко сказал офицерам, что принимал метамфетамин, психоделические грибы и фенциклидин (так называема ангельская пыль). Полиция арестовала его и доставила в больницу.

В понедельник, 29 марта, Пономаренко предстал перед судьей Кеном Спанагелем (Ken Spanagel) в муниципальном суде, судья оставил его в тюрьме без залога “из-за жестокости преступления”. Дело Пономаренко передано на рассмотрение большому жюри по запросу штата.