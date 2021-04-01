Губернатор штата Флорида не поддержит введение «паспорта вакцинированного»

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что воспользуется своими полномочиями, чтобы запретить предприятиям на территории штата отказывать в обслуживании тем, кто предпочел не делать вакцину.

Десантис выступил с таким заявлением на фоне сообщений о том, что администрация президента Байдена в сотрудничестве с представителями частного сектора работает над «паспортом вакцинированного».

Планы о введении «паспорта вакцинированного» озвучивались и в других странах по всему миру, чтобы позволить людям без риска путешествовать и освободить себя от карантинных ограничений в случае, если им уже удалось получить вакцину.

«Для государства или же для частного сектора совершенно неприемлемо требовать, чтобы люди доказывали свой статус вакцинации только для того, чтобы им разрешалось участвовать в общественной жизни», – заявил Десантис в понедельник на пресс-конференции