Администрация Байдена работает над созданием паспортов о вакцинации

Администрация Байдена работает над созданием системы “паспортов о вакцинации”, которые, как считается, позволят американцам подтвердить, что они получили прививку от коронавируса и могут посещать места, которые ранее были закрыты, например, офисы, концерты или кинотеатры. Доказательство вакцинации поможет возвращению к нормальной жизни в разных отраслях, но наибольшую пользу принесет путешествиям, т.к. Эта индустрия пострадала очень сильно. Об этом пишет сегодня издание The Washington Post.

Стоит отметить, что паспорта о вакцинации – совсем не новая идея. Для поездок в некоторые страны до сих пор требуется подтверждение вакцинации от таких болезней, как желтая лихорадка или туберкулез. В январе президент Джо Байден издал распоряжение, предписывающее оценить возможность привязки прививок от коронавируса к уже существующим картам прививок, также известных как «международные сертификаты о вакцинации или профилактике», и выпустить цифровую версию. Эксперты задаются вопросом, должен ли паспорт вакцины против коронавируса отличаться от уже существующей системы.

Как сообщает The Washington Post, паспорта скорее всего будут представлять собой сканируемый код на смартфонах — в то время как пользователи без смартфонов смогут распечатать такие коды на бумаге.

Ранее Нью-Йорк анонсировал приложение под названием Excelsior Pass, которое позволит пользователю доказать, что он был полностью вакцинирован против COVID-19 или его последний тест показал отрицательный результат, на входе в общественные места. Программа Excelsior Pass начнет работу 2 апреля.

Идея ввести документ, подтверждающий наличие привитии уже взята на вооружение в Европейском союзе – он недавно предложил «Цифровой зеленый сертификат для облегчения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19». Это будет цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован, у него отрицательный результат на COVID-19 или он выздоровел от коронавируса.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает мобильное приложение под названием «Travel Pass», которое отображает результаты теста на коронавирус или доказательство вакцинации, с целью дать «правительствам уверенность в том, что они смогут снова открыть границы, не вводя карантин для прибывающих пассажиров».