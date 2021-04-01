Городской совет Нью-Йорка проголосовал за отмену квалифицированного иммунитета для сотрудников Департамента полиции и других госслужащих. Об этом сообщает Голос Америки на Фейсбуке.

Квалифицированный иммунитет – правовой принцип, действующий в США. Эта практика предоставляет госслужащим, выполняющего свои официальные обязанности, иммунитет от гражданских исков, если только истец не докажет, что должностное лицо нарушило «четко установленные законом нормы или конституционные права, о которых разумный человек мог бы знать».

Нью-Йорк стал первым городом в США, отменившим эту практику. Такой шаг был предпринят за несколько дней до начала судебного процесса по делу бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Човена. Его обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, смерть которого после задержания вызвала международные протесты и дебаты по поводу реформы полиции в США.

В интервью WNYC мэр Нью-Йорка Билл ДеБлазио подчеркнул, что отмена иммунитета не будет угрожать полицейским лично, но затронет департамент полиции и городские власти.