Home Видео “Я получила вакцину от COVID-19 и упала в обморок…” ВидеоНовостиЖизньЗдоровьеИнтервьюИнтересные новостиСтатьиЭксклюзив “Я получила вакцину от COVID-19 и упала в обморок…” Mar 30, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Славянские церкви США получили “коронавирусные” займы на миллионы долларов Байден подписал законопроект о продлении займов малому бизнесу Администрация Байдена работает над созданием паспортов о вакцинации Власти Калифорнии намерены вакцинировать большинство калифорнийцев к лету 2021 года В Калифорнии ввели дополнительный отпуск по болезни для работников, пострадавших от пандемии Жительница района Залива Сан-Франциско Елена Мацкив рассказала о своем опыте вакцинации от COVID-19