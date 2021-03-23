Беларус из Сакраменто стал пожарным и получил гражданство США

Молодой пожарный из Пожарной Службы Сакраменто Артур Луцык (Artur Lutsyk), родом из Беларуси, получил гражданство США. Он приехал в Америку с родителями, когда ему было 8 лет, он очень плохо говорил по-английски и не имел друзей, и поначалу тосковал по дому. Об этом молодой иммигрант расссказал во время церемонии натурализации.

Фото: Sacramento Fire Department

По словам Артура, он даже хотел вернуться обратно в Беларусь, “но, имея все привилегии здесь и живя в соответствии с американской мечтой, это вдохновило их на лучшую жизнь”.

“Свобода вероисповедания, свобода слова, просто наличие привилегий, которые мы имеем в сегодняшней Америке – это большое благословение для меня и моей семьи,” – в интервью CBS сказал Артур.

Церемония натурализации проходила на территории Пожарной Службы Сакраменто, в этот торжественный момент рядом были семья, девушка и коллеги Артура.