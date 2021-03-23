Байден: к концу мая в США будет поставлено 600 млн доз вакцин от COVID-19

Президент сообщил об этом во время посещения медицинского центра в Огайо, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

До конца мая в Соединенные Штаты будет поставлено 600 миллионов доз вакцин от COVID-19. Этого количества достаточно для вакцинирования всех взрослых американцев. Президент Джо Байден заявил об этом во вторник во время посещения медицинского центра в Коламбусе, штат Огайо.

Джо Байден посетил онкологическую больницу Джеймс и исследовательский институт Солоув в рамках инициативы «Помощь уже здесь» в знаменательный день – ровно 11 лет назад, 23 марта 2010 года, президент Барак Обама подписал Закон о доступном медицинском обслуживании, также известный как «Обамакер».

Выступая в Огайо, президент напомнил о том, как «Обамакер» изменил жизни миллионов американцев, позволив множеству семей получить доступ к качественной и недорогой медицинской помощи. Только в штате Огайо, как сообщила журналистам Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, принятие Закона о доступном медицинском обслуживании вдвое снизило процент незастрахованных жителей – с 12% до 6%.

Подписанный президентом «План спасения Америки» сделал медицинское страхование еще более доступным: свыше 90 тысяч незастрахованных жителей Огайо могут теперь получить недорогую медицинскую страховку, а страховые взносы для участников «Обамакер» снизятся в среднем на 50 долларов в месяц.

В ходе общения с журналистами президент также сообщил, что к среде его администрация распределит 100 миллионов чеков с прямыми выплатами, которые были получены миллионами американцев в рамках «Плана спасения Америки».

Министерство финансов в понедельник сообщило об очередном раунде прямых выплат, в результате которого миллионы американцев получат к среде около 1400 долларов на человека в форме банковских чеков и переводов на банковские счета.