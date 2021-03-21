Выходец из Беларуси, христианский поэт, член Союза белорусских писателей Сергей Сапоненко, проживающий сегодня в Сакраменто (Калифорния), поделился со “Славянским Сакраменто” своим опытом вакцинации от COVID-19.

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– Опиши процесс вакцинации, какой вакциной ты вакцинировался?

– Меня привили вакциной Pfizer BioNTech. Я и хотел ей привиться, потому что Израиль только её закупил и привил уже почти всех, кому больше 16 лет. У меня был выбор. Может быть, потому, что в августе 2020 года я записался добровольцем для испытания вакцин от COVID-19, но мои услуги не понадобились, к сожалению, в этом году я получил приглашение пройти вакцинацию одновременно из трёх мест, выбрал то, которое мне больше подходило.

Вакцинация проходила в большом зале, по моим оценкам зал величиной с магазин “Costco”. В него запускали по одному, или по двое если это семейные пары, или люди с ограниченными возможностями. На входе в здание стояла женщина с пистолетом и целилась всем подходящим к дверям в лоб, измеряла температуру, как я потом понял. Потом мы зашли в коридор, где 4-6 вошедших заполнили анкеты. Я свою анкету скачал и заполнил дома. В ней были вопросы о SSN, ID, медицинской страховке, аллергии и состоянии здоровья в день вакцинации, также надо было дать согласие на вакцинацию. Потом нас по одному, или по двое провожали в огромный зал, в котором было 14 линий для вакцинации, они напоминали кассы в магазине, 4, 5 из них работало. В общей сложности в зале находилось около 20 человек.

После вакцинации меня попросили там же записаться на вторую дозу и 15 минут посидеть, вероятно, чтобы убедиться, что нет аллергической реакции.

– Как ты себя чувствуешь после вакцинации?

– Также, как чувствовал себя до вакцинации. Я даже немного переживаю из-за этого, потому что для того, чтобы выработался устойчивый иммунитет после вакцины надо в лёгкой форме перенести болезнь после прививки. Знаю об этом, потому что каждый год вакцинируюсь от гриппа. Впрочем, многие переносят COVID-19 бессимптомно. Может быть, и я в том числе.

– Как христианам, людям верующим относиться к вакцинации, в частности против COVID-19?

– Я учился в 1970-е в интернате для детей с физическими недостатками в нём было 320 детишек, половина из них стали парализованными потому, что перенесли в начале 1960-х полиомиелит, после которого большинство деток умирало, остальные оставались парализованными на всю жизнь, многие из них ходили во вспомогательную школу, потому что болезнь влияла и на умственные способности. Так вот, благодаря вакцинации, к середине 1960-х полиомиелит удалось победить. Об этом, кстати, в 1988 году был снят фильм «Шаг» с Леонидом Филатовым в главной роли.

Первые вакцины были разработаны посвящёнными служению ближнему христианами, например, Луи Пастером.

Христиане, которые считают, что люди вакцинируются и обращаются к врачам потому, что боятся заболеть и умереть, должны выбросить половину Нового Завета, потому что с Павлом из-за его болезни везде ходил “возлюбленный врач Лука”.

Если христианам не нужны лекарства, тогда зачем Иисус произвёл такие действия: «Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим»? Неужели Христос не мог сказать: «Прозри»?..

Я всегда вакцинировался и буду это делать, если Богу будет угодно, не потому, что боюсь заболеть и умереть, а потому, что я люблю ближнего, и не хочу, чтобы тот, кто в какой-то момент будет моим ближним, пошёл на смерть, как от поцелуя Иуды.

Не изобретаю велосипед. Вот, что писал Мартин Лютер 500 лет тому назад во время бубонной чумы:

«Я попрошу Бога милостиво защитить нас. А потом буду окуривать (помещения), очищать воздух, давать лекарства и принимать их (выделено намеренно). Я буду избегать мест и людей, где мое присутствие не нужно, чтобы не заразиться и так случайно не заразить других, и таким образом не привести к их смерти в результате моей халатности.

Если Бог захочет взять меня, Он обязательно меня найдет, а я сделаю то, что Он ожидал от меня, и потому я не понесу ответственности ни за свою смерть, ни за смерть других. Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не буду избегать ни места ни человека, а пойду так же свободно, как писал выше. Видите, это богобоязненная вера, потому что она не дерзкая и не безрассудная и не искушает Бога».

Простите, я сейчас выскажу то, что думаю: считаю отказ некоторых христиан от вакцин, которые предотвращают инфекционные болезни, высшим эгоизмом. Разовью их мысли: «Я спасен (но почему-то боюсь умереть от вакцины???…), если заболею и умру, попаду в рай, а то, что от инфекции, которую я подарю кому-то, как Иуда, умрёт мой ближний и пойдёт в ад, меня не волнует».

Считаю, что лучше положить душу свою, пусть даже и напрасно, если вакцина не работает, чем из-за твоей халатности, кто-то погибнет.