В Майами-Бич введен комендантский час

Город переживает наплыв приезжих в связи с весенними каникулами, передает Русская служба «Голоса Америки».

Фото: Bloomberg Quicktake

Власти Майами-Бич, штат Флорида, ввели комендантский час после того, как участники шумных вечеринок по случаю весенних каникул разгромили несколько ресторанов, вступали в уличные драки и собирались огромными толпами без масок, не соблюдая норм социального дистанцирования.

Комендантский час в районе Саут-Бич, одном из самых известных мест для вечеринок в стране, был введен в субботу и действует с 20:00 до 6:00. Во время комендантского часа туристам и постояльцам гостиниц запрещено выходить на улицу. Территория будет закрыта для пешеходов и автомобилей.

Неизвестно, как долго продлится комендантский час, но временный сити-менеджер Рауль Агила заявил газете Midnight Herald, что он рекомендует сохранить его по, крайней мере, до 12 апреля. В округе уже действует комендантский час с полуночи в связи с пандемией COVID-19.

Тем временем известный бар Clevelander South Beach объявил о временном прекращении обслуживания по крайней мере до 24 марта, после того как люди заполонили улицу, на которой он расположен, после чего начались уличные драки. В соседнем ресторане во время драки были сломаны столы и стулья, сообщают СМИ.

Местные власти и бизнес пытаются найти баланс между привлечением туристов для укрепления экономики и поддержанием безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Туризм – главная отрасль экономики во Флориде, которая принесла штату 91 миллиард долларов в 2018 году. В прошлом году весенние каникулы стали одной из первых жертв пандемии, когда пляжи во всей Флориде закрылись. Тем временем, социальные сети заполонили сцены со студентами, которые безрассудно пили, танцевали и сближались друг с другом без масок.

Представители туристического сектора Майами сообщили, что потери за те три месяца прошлого года составили миллиарды долларов. Городской орган по туризму только что потратил 5 миллионов долларов на крупнейшую национальную рекламную кампанию за 20 лет.