Суд в Неваде приговорил россиянина Медведева к 10 годам тюрьмы

Сергей Медведев являлся соучредителем Infraud – крупнейшей организации, объединившей тысячи киберпреступников, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Россиянин Сергей Медведев был приговорен в пятницу судом в штате Невада к 10 годам тюремного заключения за киберпреступления, связанные с транснациональной организацией хакеров под названием Infraud Organization, члены которой занимаются приобретением и продажей товаров и услуг, полученных мошенническим путем, включая кражу личных данных и взлом кредитных карт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

Россиянин, известный также под никнеймами Stells, segmed и serjbear, в июне признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, вхождении в сговор с целью вымогательства, и в пятницу был приговорен к 10 годам заключения.

Согласно материалам суда, Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко учредили Infraud Organization и одноименный онлайн-форум, предназначавшийся для облегчения незаконных транзакций между преступниками, в 2010 году и занимались этим проектом вплоть до февраля 2018 года, когда работа Infraud была заблокирована правоохранительными органами.

Медведев являлся администратором сайта, отвечая за его управление, принимая решения о приеме в члены организации и наказывая нарушителей правил, установленных в Infraud.

В пятницу суд в Неваде также приговорил гражданина Северной Македонии Марко Леопарда к пяти годам тюремного заключения. Леопард вошел в состав Infraud в 2011 году, предлагая свои услуги членам организации, которые планировали создать вебсайты для торговли контрабандой.

В сообщении Минюста приводится заявление Николаса Маккуэйда, и.о. помощника генерального прокурора, который подчеркнул, что «Соединенные Штаты будут привлекать злоумышленников к ответственности, даже если они работают за компьютерным экраном на другом конце света». Специальный агент отдела расследований внутренней безопасности Франсиско Буррола пообещал, что американские правоохранительные органы продолжат преследование скрытых незаконных сетей, представляющих угрозу киберпространству».

Члены и партнеры Infraud работали по всему миру и в США, включая Лас-Вегас. Организация, в составе которой на пике ее развития состояло более 10 тысяч членов, действовала более семи лет, а расследование в отношении Infraud стало одним из крупнейших подобных расследований, когда-либо проведенных Минюстом США. Члены организации продали и приобрели свыше 4 млн номеров взломанных кредитных карт, фактические убытки, связанные с деятельностью организации, превысили 568 млн долларов.