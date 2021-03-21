CDC: каждый 6-й взрослый американец вакцинирован от COVID-19

Администрация Байдена достигла поставленной цели – довести количество введенных доз до 100 миллионов в первые 100 дней работы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Примерно каждый шестой взрослый американец полностью вакцинирован от коронавируса, согласно новым данным, опубликованным федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в субботу.

По данным CDC, 16,7 процента взрослого населения полностью вакцинировано. При этом среди лиц старше 65 лет доля вакцинированных превышает 40 процентов.

В общей сложности введено более 121 миллиона доз вакцин, в результате чего полную прививку получили около 43 миллионов человек.

Федеральные власти одобрили применение вакцин, разработанных тремя компаниями: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Первые две из них требуют введения двух доз, третья – лишь одну.

Администрация Джо Байдена уже достигла поставленной цели – довести число введенных доз до 100 миллионов в первые 100 дней своей работы. Несмотря на это, эксперты в области здравоохранения призывают людей и далее носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.