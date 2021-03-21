Россиянин признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla

Россиянин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть американской компании Tesla, сообщается на сайте Минюста США.

“Сегодня в федеральном суде гражданин России признал себя виновным в сговоре с целью поездки в США для вовлечения сотрудника компании из Невады в схему внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании”, – говорится в пресс-релизе.

Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба защищенному компьютеру. Приговор ему должны вынести 10 мая.

27-летнего Егора Крючкова арестовали в Лос-Анджелесе в августе 2020 года. По данным следствия, россиянин с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему завода.

В Минюсте сообщили, что загрузка Крючковым вредоносного ПО позволила бы ему и его сообщникам получить беспрепятственный доступ к данным компании Tesla. Американские власти считают, что российский гражданин планировал скачать базу данных предприятия и затем шантажировать его руководство.

Россиянин пообещал сотруднику завода вознаграждение в 1 млн долларов. Однако план хакеров был сорван, поскольку тот обратился в ФБР.

Минюст сообщал, что Крючков приехал в США по российскому паспорту и туристической визе, РИА Новости сообщало, что Крючков – выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

Теперь россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

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