Федеральное агентство по иммиграции и таможенному обеспечению США (U.S. Immigration and Custom Enforcement, ICE) в последней день июля опубликовало заявление о том, что автор вредоносных программ и член организации Infraud, гражданин Молдовы Валериан Чиочу (Valerian Chiochiu), признал себя виновным в участии в транснациональной организации киберпреступности, повлекшей убытки на сумму более 568 миллионов долларов.

Признание вины последовало после того, как соучредитель и администратор Infraud Сергей Медведев из России отдельно признал себя виновным. Вынесение приговора в отношении Чиочу назначено на 11 декабря. Согласно обвинительному заключению, Чиочу предоставлял руководство другим членам Infraud по разработке, развертыванию и использованию вредоносных программ в качестве средств сбора украденных данных.

Infraud – киберпреступная организация, созданная в октябре 2010 года Медведевым и украинцем Святославом Бондаренко (находится в бегах) и занимающееся крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных личных данных, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой; лозунг организации “В мошенничество мы верим” (“In Fraud We Trust”).