В Украине на 72 году жизни скончался пятидесятнический епископ Петр Владимирович Сердиченко. Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили в администрации Одесской народной церкви, которую в последние годы возглавлял пастор. Петр Сердиченко отдал около 10 лет церкви «Христианский Центр Пробуждение» в г. Сакраменто.

Как сообщили “Славянскому Сакраменто” в администрации Одесской народной церкви, пастор Петр Сердиченко скончался в минувший понедельник от сердечного приступа.

“Невыносимая боль и невосполнимая потеря. 15 марта 2021 года не стало эпохи, легенды христианского мира. Остановка сердца лишила нас всех духовного отца, таким он был для тысяч людей, епископом для сотней священнослужителей”, – сообщил администратор церкви Роман Медянник.

Петр Сердиченко родился 1 ноября 1949, оставил после себя 9 детей, 37 внуков и 4 правнуков. Сердиченко являлся епископом с 40-летним опытом служения, лидером известной евангелизационной группы “Эммануил”. Открыл более 300 церквей в СНГ и в США. Возглавлял благотворительный фонд “Добрый Самарянин”.

Религиозный деятель провёл первую евангелизацию на постсоветском пространстве в Одессе, награждён президентскими наградами, отмечен почетными знаками главы Одесской областной государственной администрации, наградным знаком городского головы.

“Благотворитель и человек с большим сердцем. Скорбим! Помним! Любим!” – говорят прихожане церкви в Одессе.

С 2003 по 2013 г. Петр Сердиченко служил в славянской церкви «Христианский Центр Пробуждение» в г. Сакраменто. Последнее время он жил и служил в Одессе. Прощальная церемония состоится в воскресенье, 21 марта, в 10:00 по адресу: Одесса, Сквер Георгия Гамова 3.