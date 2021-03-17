Белый дом: России придется отвечать за свои действия

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена будет придерживаться совершенно иного подхода к отношениям с Москвой, нежели администрация Трампа, передает Русская служба «Голоса Америки».

В Белом доме в среду заявили, что России придется нести ответственность за свои действия, после того, как отчет американского разведсообщества подтвердил давние обвинения в том, что Москва пыталась вмешаться в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщило агентство «Рейтер».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена придерживается совершенно иного подхода к отношениям с Россией в сравнении с предыдущей администрацией Дональда Трампа. По словам Псаки, «отношения нынешней администрации с русскими будут сильно отличаться от отношений, которые мы наблюдали в течение последних четырех лет».

«Конечно, Россия понесет ответственность за предпринятые действия», – заявила Псаки, общаясь с журналистами на пресс-брифинге в Белом доме.