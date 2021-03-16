СМИ: США могут ввести санкции из-за вмешательства России в выборы в 2020 году

По словам источника CNN в Белом доме, санкции могут быть введены уже на следующей неделе, передает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в отношении России из-за обвинений во вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2020 году. Агентство «Рейтер» сообщило об этом во вторник со ссылкой на телеканал CNN.

По данным CNN, который ссылается на анонимные источники в Белом доме, Иран также ожидают санкции за вмешательство в выборы.

В докладе американского разведсообщества, опубликованном во вторник, утверждается, что российский президент Владимир Путин знал и, скорее всего, лично руководил российскими попытками повлиять на ход президентских выборов в США в пользу Дональда Трампа с помощью «вводящих в заблуждение или необоснованных обвинений» в адрес демократа Джо Байдена.

Такая оценка дается в 15-страничном отчете о вмешательстве в выборы, который был опубликован Управлением директора Национальной разведки. В отчете подчеркивается, что союзники Трампа играли на руку Москве, распространяя обвинения, выдвинутые против Байдена пророссийскими украинскими политиками накануне выборов 3 ноября. Демократ Байден одержал победу над республиканцем Трампом и стал 46-м президентом США 20 января.

Комментируя отчет, представитель администрации Байдена, пожелавший остаться анонимным, заявил, что президент «ясно дал понять», что Соединенные Штаты ответят на дестабилизирующие действия со стороны России.

«Вы уже видели, что мы предприняли ряд действий в ответ на использование Россией химического оружия при попытке убийства Алексея Навального, – заявил собеседник CNN, – Продолжение вскоре последует».