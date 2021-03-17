Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина “убийцей”

Президент США Джо Байден во время интервью журналисту телекомпании ABC Джорджу Стефанопулосу утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина “убийцей”.

Речь о Путине зашла в контексте опубликованного доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Стефанопулос спросил: “Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?”

“Ммм, хмм, да”, – ответил Байден.

Байден рассказал о телефонном разговоре с Путиным в январе этого года. По его словам, беседу он начал со слов: “Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”. Он заявил, что предупредил Путина о возможных последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. “Он заплатит”, – добавил президент США, не уточнив подробности.

При этом Джо Байден отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера он привел продление договора СНВ-3. По его словам, в общении с иностранными лидерами важно хорошо знать, кто они такие.

В 15-страничном отчете Управления национальной разведки США говорится, что российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по “очернению” Байдена. Союзники бывшего президента Дональда Трампа играли на руку Москве, подогревая критику Байдена со стороны пророссийски настроенных украинских деятелей, отмечает разведка. По их данным, президент Путин разрешил операции, направленные на “очернение” Байдена и поддержку Трампа.

В российском посольстве в США заявили, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США являются безосновательными. В дипмиссии отметили, что выводы доклада подтверждаются “исключительно уверенностью разведок в их правильности”.

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