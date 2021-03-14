Арестованы 3 иммигранта по делу о поддельных заявках на получение финпомощи

Арестованы еще 3 предполагаемых мошенника по делу о поддельных заявках на получение финансовой помощи.

Департамент Юстиции опубликовал информацию об аресте 3 членов группы предполагаемых мошенников, базирующейся в долине Сан-Фернандо, в связи с обвинением в использовании федеральных программ помощи COVID-19.

Мы ранее писали, что в прошлом году федеральными властями было предъявлено обвинение группе лиц (Ричард Айвазян, Мариетта Терабелян, Артур Айвазян и Тамара Дадян) в участии в мошеннической схеме, в рамках которой якобы были поданы более 150 поддельных кредитных заявок в фонды помощи COVID-19 на получение почти 22 миллионов долларов: как предполагает обвинение, арестованные использовали поддельные, украденные или вымышленные личные данные для подачи поддельных заявок на получение средств от SBA и EIDL, в соответствии с Законом CARES.

Трое из новых обвиняемых были арестованы в четверг: Манук Григорян, 27 лет, Эдвард Паронян, 40 лет и 41-летний Ваге Дадян. Судья освободил всех троих под залог, теперь им предстоит предстать перед судом 4 мая. Есть также и четвертый обвиняемый – Арман Айрапетян, 38 лет, он находится в розыске.

Согласно информации Департамента Юстиции, обвиняемые якобы использовали полученные обманным путем средства в качестве первоначального взноса на покупку роскошных домов в Тарзане, Глендейле и Палм-Дезерт.

Согласно обвинительному заключению, они также использовали средства для покупки золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий, роскошных часов, изысканной импортной мебели, дизайнерских сумок и одежды, криптовалюты и ценных бумаг.

Все 8 обвиняемых, указанных в обвинительном заключении, обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в банковском мошенничестве.