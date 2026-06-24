Вспышка лихорадки Эбола в Африке: масштабы вспышки, вызовы для здравоохранения и реакция диаспоры

Вспышка лихорадки Эбола, начавшаяся в 2026 году в Демократической Республике Конго и соседней Уганде, стремительно переросла в один из самых серьезных кризисов, связанных с этим заболеванием, за всю историю наблюдений. Эпидемия, вызванная редким штаммом вируса “Бундибуджио” (Bundibugyo), охватила несколько провинций и вышла за пределы государственных границ.

По данным Всемирной организации здравоохранения на середину июня 2026 года, зарегистрировано почти 700 подтвержденных случаев заболевания и более 130 летальных исходов (т.е. смертность составляет почти 19%) от числа заболевших; число пострадавших продолжает расти.

На еженедельном брифинге ACoM 19 июня эксперты обсудили особенности вируса Эбола штамма “Бундибуджио” и его стремительное распространение. В настоящее время вакцины против этого штамма не существует. Участники дискуссии также рассмотрели ситуацию с вооруженными конфликтами в Центральной Африке и то, как боевые действия в регионе препятствуют оказанию помощи, в том числе из-за недоверия населения к системе здравоохранения; были затронуты темы распространения дезинформации, поступающей из этого региона, и реакции афроамериканской диаспоры на кризис.

Что такое вирус Эбола и почему нынешняя вспышка вызывает тревогу

“Вирус Эбола относится к группе так называемых вирусов геморрагической лихорадки. Название звучит пугающе и вполне оправданно. Считается, что природным резервуаром вируса являются летучие фруктовые мыши,” — открыл дискуссию доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта, дав обзор вируса Эбола и особенностей нынешнего штамма. “Существует несколько основных гипотез передачи вируса человеку. Один из вариантов — заражение охотников, добывающих летучих мышей в пищу. Во время разделки животных кровь может попасть в порезы и ссадины на руках человека.”

“Другой вероятный путь передачи связан с фруктами. Именно такой механизм мог привести к масштабной вспышке в Западной Африке в 2014 году. Летучая мышь надкусила фрукт и бросила его, после чего плод подобрал ребенок, который контактировал со слюной зараженного животного. После попадания вируса в организм начинается инкубационный период, который может длиться от нескольких дней до нескольких недель. В это время человек еще не чувствует себя больным и не представляет опасности для окружающих,” — продолжил он. “Затем появляются первые симптомы — повышение температуры, головная боль, боли в мышцах и суставах, слабость и потеря аппетита.”

По его словам, на ранних стадиях заболевания больной обычно еще не передает вирус другим людям, однако по мере размножения вируса состояние быстро ухудшается и появляются тошнота, рвота, диарея и кровотечения.

“Именно биологические жидкости — кровь, рвотные массы и выделения — являются основным источником заражения,” — предупредил доктор Шаффнер. “В тяжелых случаях пациент теряет связь с реальностью, впадает в кому, развивается полиорганная недостаточность: страдают легкие, печень, почки и сердце.”

Особую опасность, по словам Шаффнера, представляют традиционные обряды погребения: после смерти тело человека остается крайне заразным. В ряде регионов Центральной Африки принято омывать тело покойного, прикасаться к нему и прощаться через физический контакт — эти действия являются важной частью культурных традиций и выражением уважения к умершему, однако именно они нередко становятся причиной дальнейшей передачи вируса, утверждает доктор Шаффнер.

“Поэтому одной из ключевых задач медиков является работа с местными лидерами и религиозными общинами для адаптации традиционных похоронных практик к условиям эпидемии,” — считает он.

По его словам, на сегодняшний день специфического противовирусного препарата против вируса Эбола не существует и лечение сводится к интенсивной поддерживающей терапии восполнению жидкости, контролю давления, поддержанию работы органов и лечению осложнений. При наличии качественной медицинской помощи выживаемость пациентов значительно возрастает.

“Вирус Эбола существует в шести различных разновидностях. Для некоторых из них вакцины уже разработаны, однако против штамма Bundibugyo эффективной вакцины пока нет,” — подчеркнул доктор Шаффнер. “Ученые работают над ее созданием круглосуточно, но в ближайшее время появления готового препарата ожидать не приходится.”

Отвечая на вопросы журналистов, Шаффнер отметил, что риск распространения нынешней вспышки на США и другие развитые страны остается крайне низким, т.к. зараженные районы находятся в отдаленной части Африки, а большинство местных жителей не располагают ресурсами для международных поездок. И даже если зараженный человек окажется в США или Европе, современные системы здравоохранения способны быстро выявить заболевание, изолировать пациента и предотвратить дальнейшее распространение вируса.

“Угроза для населения США остается минимальной, поскольку вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем, как грипп или COVID-19,” — подчеркнул он.

Шаффнер напомнил, что во время вспышки в Западной Африке десять лет назад случаи заболевания были зарегистрированы и за пределами континента, однако масштабного распространения в развитых странах не произошло.

Он также отметил, что сокращения американской помощи и программ USAID серьезно сказалось на возможностях раннего реагирования, особенно были ослаблены диагностические мощности, коммуникационные программы, международная медицинская поддержка и экспертное сопровождение вспышек, что, скорее всего, способствовало задержке в выявлении заболевания и начале противоэпидемических мероприятий.

Вооруженный конфликт и кризис доверия

“Международные представления о регионе часто не соответствуют реальности. Распространенное мнение о том, что конфликт связан исключительно с действиями отдельных вооруженных группировок, является чрезмерным упрощением,” — сказала доктор Рэйчел Свит, доцент кафедры глобальных исследований Университета Нотр-Дам, преподаватель Института международных исследований мира имени Крока при Университете Нотр-Дам, говоря о влиянии многолетнего конфликта в восточной части ДРК на борьбу с эпидемией. “На протяжении десятилетий вооруженные структуры были тесно переплетены с государственными институтами: армией, полицией, таможенными службами, местной администрацией и министерствами.”

“Именно поэтому многие жители относятся с недоверием к любым официальным инициативам, включая программы борьбы с Эболой,” — подчеркнула она.

Свит напомнила, что во время предыдущей вспышки Эболы в регионе многие жители воспринимали медицинские миссии как часть репрессивной государственной системы: те же военные подразделения, которые обеспечивали безопасность медицинских центров, ранее могли быть связаны с насилием против мирного населения. В результате сопротивление мерам по борьбе с Эболой зачастую было связано не с отрицанием науки, а со страхом перед государственными структурами.

“Скептицизм жителей следует рассматривать не как признак необразованности, а как реакцию на многолетний опыт насилия и политической нестабильности,” — подчеркнула она, призвав не игнорировать огромную работу местных специалистов — врачей, медсестер, религиозных лидеров, преподавателей университетов и общественных активистов.

“Многие из них работают без достаточного финансирования и задолго до прибытия международных организаций начали готовиться к борьбе с распространением вируса,” — заявила Свит и призвала международное сообщество уделять больше внимания усилиям местных медицинских работников и общественных лидеров, которые уже ведут борьбу с эпидемией на местах.

Реакция африканской диаспоры в США

“Реакция диаспоры оказалась неоднозначной. Некоторые собеседники, включая представителей угандийской общины, скептически отнеслись к сообщениям о масштабах вспышки и не считали ситуацию серьезной. Другие, особенно выходцы из ДРК, напротив, говорили о сильной тревоге за родственников и друзей, оставшихся на родине,” — сказала Памела Асобо-Анчанг, главный редактор и издатель журнала Immigrant Magazine.

По ее словам, многие отмечали невозможность безопасно вернуться домой, опасения потерять работу в США, сложности с получением достоверной информации и сокращение международной гуманитарной помощи.

Особое внимание Асобо-Анчанг уделила теме стигматизации и рассказала о случаях, когда люди африканского происхождения опасались открыто говорить о происходящем из-за риска дискриминации. Во время обсуждения журналисты провели параллели с ростом антиазиатских настроений после начала пандемии COVID-19.

Отвечая на вопрос о возможном росте предвзятого отношения к афроамериканцам и выходцам из Африки, она отметила, что пока делать выводы рано, однако подобные опасения уже существуют.

“Страх стигматизации может оказаться не менее разрушительным, чем сама болезнь,” — предупредила Анчанг. “Вспышка Эболы выявила не только проблемы здравоохранения, но и опасность дезинформации; последствия стигматизации могут сохраняться гораздо дольше, чем сама эпидемия, а эффективная помощь возможна только при наличии координации, доверия и устойчивой международной поддержки.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services