Белый дом: первые прямые выплаты поступят на счета американцев в эти выходные

Выплаты в размере 1400 долларов на человека получат приблизительно 160 млн американских семей, передает Русская служба «Голоса Америки».

Первые переводы прямых выплат в размере 1400 долларов появятся на банковских счетах многих американцев уже в эти выходные. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Прямые выплаты предусматриваются законом об экономической помощи на сумму 1,9 трлн долларов, подписанным ранее в четверг президентом Джо Байденом.

Байден подписал закон о стимулировании экономики ровно год спустя после начала ограничений в США, связанных с пандемией коронавируса. С помощью этой меры администрация сможет облегчить жизнь американцев и стимулировать экономику страны.

«Люди могут ожидать, что прямые депозиты начнут поступать на их банковские счета уже в эти выходные. Это, конечно, только первая волна (выплат)», – сказала Псаки. По ее словам, выплаты американцам, имеющим право на их получение, продолжатся в течение следующих нескольких недель.

По оценкам Белого дома, ожидается, что выплаты получат примерно 160 миллионов американских семей.

Кроме того, подписанный Байденом закон предусматривает введение расширенного налогового кредита на каждого ребенка в размере до 3000 долларов или 3600 долларов на каждого ребенка в возрасте до 6 лет. Налоговая служба будет выплачивать эту сумму с помощью ежемесячных платежей в размере от 250 до 300 долларов с июля по декабрь.