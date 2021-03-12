В США ищут информацию о недвижимости российских чиновников

Группа волонтеров из общественного движения “Протестная Америка” запускает проект “Недвижимость” и ищет волонтеров для помощи в сборе информации о недвижимости российских чиновников в США.

“Идея проекта: поиск и нанесение на интерактивную карту объектов недвижимости в США (апартаментов, вилл, дач, фазенд), принадлежащих путинским чиновникам и широкому кругу кремлевской обслуги. Мы уже начали строить эту карту, но у нас не хватает рук и нужна помощь в сборе данных”, – говорят активисты на специально созданной странице в Фейсбуке.

Общественные деятели предлагают искать недвижимость госчиновников, депутатов ГосДумы и членов Совета Федерации, губернаторов, их замов и министров региональных правительств, судей, прокуроров, полицейских начальников, руководителей и высокопоставленных чиновников федеральных и региональных силовых структур. Также в реестр войдет недвижимость руководителей Единой России и членов партии, путинских олигархов, доверенных лиц Путина на выборах, подписантов писем в поддержку аннексии Крыма, пропагандистов, общественных деятелей и деятелей культуры, открыто поддерживающие Путина и имущество детей и родственников вышеуказанных категорий лиц.

“Нас прежде всего интересуют уже опубликованные в СМИ статьи о недвижимости кремлевской обслуги в США. Таких публикаций в разных изданиях за 20 лет правления Путина накопилось много – мы соберем все эти данные на одной карте с указанием источника. Нам нужно найти все публикации подобного рода и для этого нам нужна ваша помощь!” – обращаются к желающим стать волонтерами движения авторы проекта.

Как сообщили “Славянскому Сакраменто” активисты движения “Протестная Америка”, они предлагают искать недвижимость российских деятелей в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде, Майами и других штатах. После сведения воедино всех ранее опубликованных данных инициаторы проекта проведут анализ публичных баз данных и реестров недвижимости и нанесут на специальную интерактивную карту.