Представитель США при ОБСЕ обвинила Россию в распространении дезинформации о вакцинах

Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам во всем мире, передает Русская служба «Голоса Америки».

Временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам, распространяя дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.

По словам Остриен, члены ОБСЕ признают «важный вклад независимых, свободных и плюралистических СМИ в распространение точной информации и противодействие распространению дезинформации во время пандемии».

«Поэтому прискорбно, что четыре российские онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, были замечены в распространении дезинформации о нероссийских вакцинах (включая вакцины, произведенные Pfizer и Moderna), – заявила она. – Тем самым Россия безответственно ставит под угрозу глобальное доверие к вакцинам и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана».

Остриен добавила, что США разделяют цель максимально широкого распространения безопасных и эффективных вакцин в регионе ОБСЕ и во всем мире, и поэтому намерены до 2022 года выделить два миллиарда долларов на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), что сделает страну крупнейшим донором инициативы COVAX.