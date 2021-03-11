Байден подписал законопроект об экономической помощи в связи с коронавирусом

Накануне инициатива была окончательно утверждена Конгрессом, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о пакете экономической помощи в связи с пандемией коронавируса объемом 1,9 триллиона долларов, который называют «Планом спасения Америки». На церемонии подписания присутствовала вице-президент Камала Харрис.

Накануне Палата представителей одобрила финальную версия законопроекта после того, как Сенат внес в документ несколько поправок. Байден приветствовал принятие инициативы, выразив особую благодарность спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и всем законодателям, которые поддержали законопроект.

Принятие масштабного фискального пакета стало первой крупной законодательной победой для президента.

Ранее сообщалось, что президент планирует подписать законопроект в пятницу. Администрация также планирует турне по стране для разъяснения этой инициативы. В Белом доме сообщили, что Байден во вторник посетит Пенсильванию, а вице-президент Камала Харрис отправится на запад страны, где в понедельник и вторник сделает остановки в Калифорнии, Колорадо и Неваде.