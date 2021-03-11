Администрация Байдена возобновляет программу приема несовершеннолетних мигрантов

Действие программы, позволяющей воссоединиться семьям из Центральной Америки, было прекращено администрацией Трампа в 2017 году, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден принял решение о возобновлении действия программы приема несовершеннолетних детей из трех стран Центральной Америки, в то время как на южной границе США наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию Соединенных Штатов.

О перезапуске программы для несовершеннолетних мигрантов из Центральной Америки журналистам в среду сообщила Роберта Джейкобсон, координатор Белого дома по вопросам приграничной политики. Программа была запущена администрацией Барака Обамы и действовала в период с 2014 по 2017 годы. Эта инициатива позволяла спасти от насилия детей из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чьи родители на законных основаниях живут в Соединенных Штатах – участники программы подавали заявки о воссоединении с семьей, находясь у себя в стране.

Администрация Дональда Трампа закрыла программу в 2017 году. Теперь Джо Байден решил возобновить ее действие, чтобы создать «более гуманную» ситуацию на границе с Мексикой.

Американские власти призывают людей не пытаться пересечь границу незаконно, предупреждая, что их отправят обратно в Мексику. Байден не отменил правило, введенное Трампом и позволяющее пограничникам тут же высылать из страны большинство нелегальных мигрантов, за исключением несовершеннолетних детей, которых не сопровождают родители.

«Граница закрыта», – подчеркнула Роберта Джейкобсон во время пресс-брифинга. Однако, в то же время, как сообщает агентство «Рейтер», в феврале границу Мексики с США пытались нелегально пересечь более 100 тысяч человек, из них около 9,5 тысяч – несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

Джейкобсон возложила вину за скачок числа мигрантов на промышляющих ввозом людей в США контрабандистов, которые вводят мигрантов в заблуждение, рассказывая им о том, что граница якобы открыта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что участники команды Байдена, курирующие иммиграционные вопросы, проинформировали президента об итогах своей поездки на мексиканскую границу и обсудили с ним возможность ускорения правовых процедур, позволяющих быстро направить детей, пересекших границу, к их спонсорам – семьям и родственникам, уже находящимся в США.

Представитель Госдепартамента сообщил, что программа для несовершеннолетних из Центральной Америки начнет действовать уже 15 марта. На сегодняшний день эта программа позволила воссоединить почти 5 тысяч семей.