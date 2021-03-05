Техас и Миссисипи ослабили противоэпидемические ограничения несмотря на предостережения эпидемиологов

Губернаторы двух американских штатов, Техаса и Миссисипи, отменили требование носить маски и сняли ограничения на работу бизнеса. С такими заявлениями чиновники выступили во вторник. Губернаторы отметили, что количество случаев заражений COVID-19 продолжает снижаться, а прививки становятся более доступными. Об этом сообщает Голос Америки.

«Время открыть Техас на 100%. Начиная с 10 марта», – заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

Он отметил, что отмена ограничений не означает, что эпидемия закончилась, но убежден, что техасцы сами могут принимать решения о ношении масок для защиты от коронавируса: «Безусловно, COVID-19 не завершился, но данные о выздоровлении, вакцинации, уменьшении госпитализаций и соблюдении мер безопасности свидетельствуют, что в обязательствах на уровне штата больше нет нужды».

«Отмена обязательства на уровне штата не означает конец личной ответственности», – добавил он.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз выступил с подобным заявлением и объявил, что вместо большинства противоэпидемических ограничений будут действовать рекомендации. Некоторые другие штаты также объявили о завершении обязательного ношения масок.

Американские эпидемиологи призвали штаты не снимать противоэпидемические ограничения. Председатель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила на брифинге для прессы в понедельник: «Пожалуйста, услышьте меня: с этим уровнем заражений, с распространением различных штаммов, мы можем потерять наши достижения … Сейчас не время снимать чрезвычайно важные мероприятия безопасности, которые, как мы знаем, могут остановить распространение COVID-19 в наших общинах».

Ранее президент Джо Байден раскритиковал решение губернатора Техаса об отмене требования на ношение масок