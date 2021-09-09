Мэрию Лос-Анджелеса подсветили в цвета флага беларуской оппозиции

Год назад беларуская община Лос-Анджелеса создала петицию с обращением к мэрии Лос-Анджелеса о призыве солидарности с Беларусью и просьбой разместить исторический национальный бело-красный-белый флаг на здании.

И это случилось! Вечером, 8 сентября, город Лос-Анджелес осветил мэрию белым-красным-белым светом в знак солидарности с Беларусью и ее политическими заключенными.

“Мы выбрали этот вечер, потому что в этот день в прошлом году агенты в штатском похитили Марию Колесникову и попытались депортировать ее в Украину. Она осталась верной себе и порвала паспорт на границе. Колесникова и Максим Знак были приговорены в понедельник, 6 сентября, к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно по сфабрикованным обвинениям. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и благодарны за этот жест солидарности. Мы благодарим мэра Гарсетти, городской совет Лос-Анджелеса и всех, кто подписал эту петицию. Да здравствует Беларусь!” – говорится в апдейте к петиции на сайте.