Администрация Байдена обещает «выиграть гонку» с Китаем, инвестируя в экономику и демократию

Белый дом обнародовал приоритеты администрации внутри США и за рубежом, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Администрация президента Джо Байдена обнародовала новую стратегию, нацеленную на сохранение США на вершине мирового порядка, чтобы не допустить смещения ближайшим конкурентом – Китайской Народной Республикой.

Белый дом опубликовал 23-страничный доклад «Временное стратегическое руководство в области национальной безопасности», в котором излагаются приоритеты новой администрации внутри страны и за рубежом.

Документ уделяет особое внимание Китаю, который характеризуется как «единственный конкурент, потенциально способный объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для долговременного вызова стабильной и открытой международной системе».

Стратегия обещает формирование повестки, которая укрепит «непреходящие преимущества» США и позволит им «одержать победу в стратегической конкуренции с Китаем или любой другой страной».

Документ лишь вкратце упоминает Россию.

«Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, – отмечается в нем. – И Пекин, и Москва прилагают значительные усилия, чтобы сдержать сильные стороны США и помешать нам защищать свои интересы и союзников во всем мире».

В соответствии с этой стратегией, США будут искать новые механизмы контроля над вооружениями, где это возможно.

«Мы будем предпринимать шаги по сокращению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, обеспечивая при этом сохранение нашего стратегического сдерживания, а также прочность и авторитетность наших расширенных обязательств по сдерживанию перед нашими союзниками, – говорится в документе. – Мы будем вести содержательный диалог с Россией и Китаем по целому ряду новых военно-технологических разработок, затрагивающих стратегическую стабильность».

Документ содержит рекомендацию относительно того, как США могут сохранить и усилить свою лидирующую роль в мире.

«Самым эффективным способом для Америки выиграть гонку с более напористым и авторитарным Китаем в долгосрочной перспективе являются инвестиции в наш народ, в нашу экономику и демократию», – говорится в документе.

«Восстанавливая авторитет США и вновь утверждая направленное в будущее глобальное лидерство, мы сделаем так, чтобы Америка, а не Китай, устанавливала международную повестку, работая вместе с другими над формированием новых глобальных норм и соглашений, которые будут продвигать наши интересы и отражать наши ценности», – говорится в стратегии.

Руководство обещает сплотить дружественные страны для отражения угрозы возглавляемому США порядку.

«Укрепляя и защищая нашу не имеющую аналогов сеть союзников и партнеров и делая разумные инвестиции в оборону, мы также сдержим агрессию Китая и будем противостоять угрозам нашей коллективной безопасности, процветанию и демократическому образу жизни», – указывается в документе.

В стратегии отмечается, что перед лицом вызовов со стороны Китая и России американские военные сместят акцент с «ненужных устаревших платформ и систем вооружений, чтобы освободить ресурсы для инвестиций» в передовые технологии.

США и Китай расходятся во мнениях по поводу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, экономических практик Пекина, а также Гонконга, Тайваня и ситуации с правами человека в китайском Синьцзяне.

«Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это целесообразно, сотрудничающими, когда это возможно, и враждебными, когда это необходимо», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен ранее в среду.