PeaceHealth учредила стипендию для студентов, обучающихся на парамедиков, в память об убитой в декабре Лилии Загарии.

Напомним, трагическое происшествие случилось 22 декабря, когда мужчина ворвался в медицинское офисное здание и открыл стрельбу. В этот момент Лилия находилась на рабочем месте – она работала консьержем в офисе, расположенном в кампусе Юго-западного медицинского центра PeaceHealth.

На момент своей смерти Лилия (семья и друзья звали ее Лили) была зачислена на обучение в пожарно-спасательную команду Cowlitz 2, чтобы в будущем стать парамедиком, но из-за трагической смерти ее планам не суждено сбыться.



Чтобы почтить память и работу Лилии, PeaceHealth учредила стипендию для студентов, обучающихся на парамедиков. Эта стипендия покроет расходы на обучение и расходы на программу подготовки парамедиков в Portland Community College. Стипендия будет присуждена студенту из округов Кларк или Коулиц, шт. Вашингтон.

Чтобы узнать больше о Мемориальной стипендии Лилилии Загарии или сделать пожертвование, посетите сайт фонда.